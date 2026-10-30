El GP de México tendrá un fin de semana muy particular: Kimi Antonelli podría dejar el país azteca como nuevo campeón de Formula 1 y el piloto local Sergio Checo Pérez festeja junto a sus fans 300 GP en la máxima categoría con el anuncio de la extensión de su contrato hasta 2029. Mercedes prácticamente tiene asegurados los dos títulos: si no es México será en Brasil. Ferrari es el que más cerca está de Mercedes y buscará conservar el 2° puesto en la tabla de Constructores, Red Bull está a la caza de McLaren, al que empató en Austin con 355 puntos, Racing Bulls que tiene un buen colchón de puntos (33) intentará ampliar más la diferencia frente a un Alpine que viene en baja, por el 5° puesto en Constructores.

Gran Premio de México 2026

Los equipos no llevarán actualizaciones, excepto mejoras para corregir alguna debilidad, puesto que ya están enfocados en el desarrollo de los coches de 2027. Sólo trabajarán en la configuración para lograr la mejor performance en un trazado muy exigente y en altura. En la primera sesión de prácticas 10 pilotos cederán sus asientos a novatos para cumplir con el Programa de Desarrollo de Pilotos, que obliga a los equipos a ceder 4 coches al año (2 por cada piloto) para que sumen experiencia y kilometraje para la Superlicencia. Cadillac volverá a poner a Colton Herta en la FP1 para acelerar su desarrollo.

Novedades

Kimi Antonelli será campeón en México si tan sólo suma 2 puntos independiente de lo que haga el resto, aunque si el resultado no lo acompaña, sólo pospondrá el título para Brasil. El jueves hubo alarma en el paddock porque el piloto italiano no se presentó a la rueda de prensa. Luego Mercedes explicó que solicitó un permiso especial a la FIA para eximirlo de sus obligaciones con los medios, argumentando que se encontraba indispuesto debido a un virus, aunque no han puesto en duda su participación en las prácticas.

Antonelli en puertas del título mundial

McLaren confirmó la presencia de Leonardo Fornaroli en el WEC (Resistencia) para Le Mans. El piloto, reserva del equipo de F1 y del equipo de IndyCar Arrow-McLaren, será uno de los novatos que estará en la FP1 en el coche de Lando Norris.

Valtteri Bottas tampoco participó de la rueda de prensa el jueves, afectado también por un virus (igual que Antonelli). En el paddock corren rumores sobre una salida anticipada, sobre todo porque Cadillac decidió acelerar el desarrollo de Colton Herta, que ya estuvo en la FP1 de Austin en el coche de Pérez y estará en el de Bottas en México.

Cómo van los equipos

México será un banco de pruebas para esta generación de coches ya que no hay registro de cómo se comportarán en altura, donde el aire que es menos denso (tiene menos oxígeno) disminuirá el ‘drag’ (resistencia al avance), el agarre, la eficiencia del turbo y complicará la refrigeración, todo un desafío para los ingenieros.

Gran Premio de México - Trazado

Excepto Ferrari todos los equipos pondrán a un novato en la FP1.

Mercedes a Frederik Vesti (piloto de pruebas) en el coche de Russell

Red Bull a Ayumu Iwasa (tester) en el de Verstappen

Verstappen cede su monoplaza

Alpine a Gabriele Mini (reserva y piloto de F2 Academia Alpine) en el de Colapinto

Haas a Ryo Hirakawa (reserva) en el de Esteban Ocon

Audi a Freddie Slater (actual campeón de la F3) en coche de Bortoleto

Williams a Luke Browning (reserva) en el de Albon

Aston Martin a Jack Crawford (reserva) en el de Stroll

Fórmula 1: Diez rookies coparán la FP1 del Gran Premio de México

Cadillac a Colton Herta (tester) en el de Bottas

Racing Bulls a Nikola Tsolov (piloto de F2, Academia Red Bull) en el coche de Lawson

McLaren a Leonardo Fornaroli (reserva y piloto de IndyCar Arrow-McLaren) en el de Norris.

Como curiosidad, Slater (F3) se subirá por primera vez a un F1 sin haber pasado por la F2, donde tendrá un asiento recién en 2027.

Gabriele Miní ocupará el lugar de Colapinto en la FP1

Mercedes/W17 (607 puntos). Con la victoria en Austin, Mercedes está expectante por el campeonato de Kimi Antonelli que dependiendo de los resultados será este fin de semana en México o el siguiente en Brasil. En cuanto suceda, el equipo pondrá todo su esfuerzo para ayudar a George Russell a lograr el Subcampeonato, que pelea con Hamilton, Leclerc y Verstappen.

Ferrari/SF26 (474 puntos). El coche viene siendo muy competitivo y tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton se esfuerzan por ponerlo en el podio, si bien no tienen claro cómo responderá el turbo del SF26 en las rectas por la altura, dado que arrastra un déficit de potencia. Ferrari al igual que otros ya está probando mejoras para 2027.

McLaren/MCL40 (355 puntos). El coche tiene un ritmo irregular y según sus pilotos, llevado al límite se vuelve inmanejable. Andrea Stella, director del equipo ha dicho que se debe a que la ventana operativa del coche es estrecha y no habrá solución hasta 2027 por lo que Oscar Piastri y Lando Norris tendrán que sacar lo mejor del coche tal como está. En México tienen una oportunidad de revertir la situación (Red Bull los igualó en puntos en Austin), ayudados por el motor Mercedes.

George Russell

Red Bull/RB22 (355 puntos). Max Verstappen sigue escalando en la tabla con un coche que, si bien no le respondió bien en Austin (faltó ritmo y erraron la estrategia), es muy competitivo y tiene un buen motor. El neerlandés es uno de los favoritos a ganar en México, puesto que lo ha hecho en 5 ocasiones. Aún deben resolver el problema en las largadas, en la que Verstappen e Isack Hadjar prácticamente se quedan parados. En Austin también tuvieron problemas con la comunicación, algo insólito, al punto que Verstappen bromeó diciendo que sería más rápido comunicarse por señas.

Racing Bulls/VCA RB03 (102 puntos). Líder absoluto en la zona media, Racing Bulls buscará seguir ampliando la diferencia con Alpine para estar más tranquilos al final de la temporada. Arvid Lindblad y Liam Lawson aún no han sido confirmados, pero se cree que el anuncio llegará pronto, puesto que ya se está hablando de que Nikola Tsolov, que iba a ser el reemplazo de Lawson, irá a la Super Formula Japonesa.

Hamiton y Leclerc no se mueven

Alpine/A526 (69 puntos). Irregularidad, abandonos, falta de ritmo, una constante que ha hecho que en 4 carreras sólo hayan sumado 1 punto, el de Pierre Gasly en Austin. Vienen de malos resultados con una diferencia de 33 puntos respecto a su rival en Constructores, Racing Bulls, que parecen difíciles de remontar. El equipo ha confirmado que no hará más actualizaciones, sin embargo Franco Colapinto se mostró muy optimista en la rueda de prensa donde expresó que harán el máximo esfuerzo para llegar a los puntos.

Haas/VF26 (30). Sin puntos en Austin, preocupan las declaraciones de Ayao Komatsu, director del equipo, que ha dicho que piezas idénticas están funcionando de forma diferente y no pueden identificar el motivo. Oliver Bearman (piloto de la Academia de Ferrari) aún no cerró el contrato si bien se da por hecho que seguirá. El piloto pidió 6 millones de euros contra el millón que cobra actualmente. Seguro llegará a un arreglo ya que no tiene otro equipo adonde ir y Ferrari no podrá darle un asiento al menos por dos años.

Colapinto y Gasly

Audi/R26 (23). En Austin se quedaron en la puerta de los puntos con Nico Hulkenberg 11 y Gabriel Bortoleto 12. Les falta velocidad punta y tienen un déficit de potencia. Freddie Slater, campeón de F3 estará en la FP1 de México en el coche de Bortoleto y tiene programado estar en Brasil, en el coche de Hulkenberg. Es el primer piloto de F3 que accede a un F1 para su desarrollo.

Williams/FW48 (12 puntos). Tras un pésimo fin de semana en Austin, sin carga aerodinámica ni velocidad punta, los de Grove ya están trabajando para el coche de 2027. De hecho en Austin usaron las prácticas y la carrera para probar soluciones para la siguiente temporada. El coche no va bien en curva de media y alta velocidad, pero sí en curva lenta por lo que conservan la esperanza de que en México con un motor Mercedes puedan tener alguna ventaja.

Carrera especial para el local Checo Pérez

Aston Martin/AMR26 (7 puntos). Dejaron Austin con buenas sensaciones tras la Q2 de Alonso y aunque no sumaron, el coche aerodinámicamente se comportó mejor. En México sufrirán con el motor Honda, pero correr en altura tal vez ayude, porque hay menos drag. Fernando Alonso y Lance Stroll no creen que puedan llegar a los puntos pero lo intentarán.

Cadillac/CA01 (0 puntos). Sin puntos y otro DNF (por el abandono de Bottas) Cadillac no tiene esperanzas de sumar con un coche al que le falta mucho desarrollo. Checo Pérez, uno de los veteranos de la F1, que festeja 300 GP en la categoría fue confirmado hasta 2029 con un contrato multianual, con el que Cadillac reafirma la confianza y compromiso con el piloto mexicano.

Declaraciones de Franco Colapinto en México

En entrevista con Juan Fossaroli de ESPN, Franco Colapinto dijo “Creo que la carrera de México es única, se separa de todas las demás, le tengo un cariño muy grande a este país. De chiquito no había piloto argentino, así que Checo era mi ídolo y hoy corro contra él. Verlo cumplir sus 300 carreras es muy especial, el año pasado lo extrañamos. Checo es el más cercano para mí en la F1 y cuento con él, estoy feliz de competir con los pilotos con los que crecí. Además el domingo es especial acá, es el día de los muertos, una tradición y un momento del año muy especial”. Respecto a Alpine dijo “nos enfocamos en el desarrollo del coche de 2027 pero aún hay margen para mejorar un poco este año, vamos a intentar ayudar al equipo a dar un salto para el año próximo”.

Franco Colapinto en el GP México

El jueves, en el evento de Mercado Libre, su sponsor y patrocinador de Alpine, expresó “Me genera mucho orgullo ver que Latinoamérica se junta para apoyarnos a Checo y a mí… ver como la comunidad se junta y se une gracias al deporte y la F1, es increíble, no lo había visto nunca…que estemos unidos en el deporte así, no se ve en todos lados”. Colapinto lució una remera que le obsequiaron, con los colores de Argentina y México (mitad y mitad) y dijo “México y Brasil son las dos carreras que espero con muchas ansias, con muchas ganas de ver a los fanáticos, es una felicidad muy grande”.

Horarios GP de México 2026 para Argentina

Viernes 30 de octubre

FP1 14:30

FP2 19:00

Sábado 31 de octubre

FP3 14:30

Qualy 19:00

Domingo 1° de noviembre

Carrera 17:00