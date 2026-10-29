GP de México: el ‘Hermanos Rodríguez’ podría ser testigo de un nuevo campeón de F1

La Fecha 19 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y México se prepara, como todas las temporadas, con un despliegue de color, trajes y gastronomía que honran sus tradiciones. El circuito Hermanos Rodríguez también podría ser testigo de la coronación de un nuevo campeón, Kimi Antonelli, tal como lo hiciera con Lewis Hamilton en 2018 cuando corría para Mercedes junto a Valtteri Bottas.

Gran Premio de México

La segunda carrera de la gira Americana viene con un desafío extra: la altura. El circuito que está a más de 2.000 m sobre el nivel del mar será un dolor de cabeza para los ingenieros a la hora de configurar los monoplazas, que requerirán de una carga aerodinámica muy alta para evitar que las velocidades se disparen. El Foro Sol es una de las características de este increíble circuito, con dos tribunas unidas por un puente sobre la pista, y el público volverá a traer la famosa ‘Ola mexicana’, nacida en el fútbol en la década de 1970.

Cómo es el circuito

El Hermanos Rodríguez es un circuito tremendamente veloz debido a la altura. Está a 2.227 m sobre el nivel del mar, donde el aire es menos denso y genera menos resistencia al avance (menos drag), potenciando la velocidad y reduciendo el agarre (down-force); en 2016, Bottas llegó a 372 km/h. Los ingenieros tendrán que configurar los coches con alta carga aerodinámica (alerones más grandes) para mantenerlos pegados al asfalto sin perder rendimiento, para sortear las distintas variantes del trazado, ya que el circuito es una combinación de rectas muy veloces, curvas enlazadas, lentas, rápidas y un sector trabado.

Controlar la temperatura tampoco será fácil. Al haber menos oxígeno, la capacidad de refrigeración se reduce, por lo que tendrán que colocar más branquias (ranuras de ventilación) con mayor amplitud para asegurar una buena refrigeración de los frenos y el motor, sobre todo en la parte híbrida (las baterías). El turbo también sufrirá, porque con menos oxígeno tendrá que trabajar más para suministrar aire al motor de combustión, generando una pérdida de potencia que el motor eléctrico (MGU-K) tendrá que compensar.

Gran Premio de México - Trazado

La recarga no será un problema ya que habrá muchas frenadas; sin embargo, en la recta principal de casi 1.3 km tendrán que recurrir al Superclipping, aunque no hay registro del comportamiento de estos coches en altura, que tienen un importante requerimiento de recuperación de energía. El trazado tiene una longitud de 4,3 km y 17 curvas, con 3 zonas de Aero Activa (en las 3 rectas) donde las velocidades podrían superar los 355 km/h con aceleración en el 48% de la vuelta. Los adelantamientos son posibles, pero no fáciles, y se darán en las rectas: la principal hasta la frenada de la curva 1 (1.3 km), la recta entre las curvas 3 y 4 (700 m) y la mini recta.

El asfalto no es abrasivo. Pirelli irá con la gama blanda C3, C4 y C5 para una estrategia a 1 parada que podría cambiar a 2 dependiendo de cómo gestionen la temperatura de los neumáticos. El pitlane es de circulación rápida (80 km/h) y una detención se calcula en 20/22 segundos. Clasificar bien es clave, ya que los adelantamientos no son fáciles y, por su corta longitud, habrá tráfico. No se esperan lluvias y la temperatura estará entre los 26 a 29°C.

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Mercedes prácticamente tiene asegurados los dos campeonatos (Pilotos y Constructores) y, dependiendo de si Antonelli logra el título en México, se pondrán a trabajar para que Russell vaya por el Subcampeonato. Ferrari ostenta el 2° lugar en la tabla, mientras que Red Bull alcanzó a McLaren en Austin y lo empató en 355 puntos. Racing Bulls está muy firme en el 5° puesto y difícilmente Alpine pueda superarlo, puesto que viene con problemas y ya no hará actualizaciones. Del resto, es probable que Audi dé otro paso adelante; de Haas, Aston Martin y Cadillac no se espera mucho, a menos que Alonso pueda exprimir la capacidad aerodinámica del AMR26 o Checo Pérez haga ‘magia’ en el GP de casa.

Algo de historia

El ‘Hermanos Rodríguez’ es un circuito permanente propiedad del gobierno de México, inaugurado en 1959 bajo el nombre ‘Autódromo Magdalena Mixhuca’. La primera carrera no oficial fue en 1962 y en 1963 se integró al calendario de la Fórmula 1 en 3 etapas: 1963-1970, 1986-1992 y 2015 hasta la fecha. Se llama así en homenaje a Ricardo y Pedro Rodríguez, pilotos de Fórmula 1 para Scuderia Ferrari y también en otras competencias para el equipo NART (North American Racing Team), creado por el representante de Ferrari en Estados Unidos, Luigi Chinetti.

Ricardo debutó en 1961 a los 19 años y murió en un trágico accidente durante una práctica para el GP de México en 1962, poco después de disputar ‘Los 1000 km de París’ (Linas-Montlhéry), carrera de resistencia que ganó junto a Pedro en un Lotus 24 del equipo Rob Walker. Pedro disputó 54 GP, en los que logró 7 podios y 2 victorias (Sudáfrica 1967 y Bélgica 1970), y ganó las 24 Horas de Le Mans en 1968. Murió en 1971 a los 31 años durante las 200 Millas de Norisring, Alemania, competencia de Sports Prototipos, con un Ferrari 512 M del equipo suizo Herbert Müller Racing.

Gran Premio de México

El complejo tiene varios estadios: el Moisés Solana (piloto mexicano que corrió en Fórmula 1) entre las curvas 1 y 3, el estadio del Lago y el Foro Sol, inaugurado en 2015 entre la 12 y la 16. También está el ‘Muro de Honor’ con los nombres de quienes contribuyeron al deporte del país, como Ricardo y Pedro Rodríguez, Memo Rojas, Adrián Fernández y Héctor Rebaque. El trazado rinde homenaje a varios pilotos de Fórmula 1: la recta entre las curvas 3 y 4 lleva el nombre del piloto escocés Jim Clark, la curva 6 se llama Recorte Rebaque, la curva 12 Adrián Fernández y la 17 Nigel Mansell.

En la actualidad, Sergio Checo Pérez (Cadillac) es el único representante mexicano en la Fórmula 1. Pérez tiene en su haber 6 victorias: 1 en 2020 con Racing Point (ahora Aston Martin) y 5 con Red Bull entre 2021 y 2024, innumerables podios y el subcampeonato en 2023. Valtteri Bottas, su actual compañero en Cadillac, tiene el récord de vuelta con un registro de 1:17.774 en 2021 cuando pilotaba para Mercedes, y Max Verstappen ganó en 5 ocasiones entre 2017 y 2024.

Qué pasó en 2025

La cadena Fox perdió los derechos de transmisión del GP de México, que desde 2026 están en manos de Apple. Había rumores sobre el regreso de Sergio Checo Pérez, ausente en 2025 tras la salida de Red Bull a fin de 2024.

Carlos Slim (propietario de América Móvil y Claro) apoyó a Franco Colapinto, cuando aún no había sido renovado, y dijo en una entrevista con Adrián Puente: “Franco, además de ser un extraordinario piloto, le ha aportado mucho a la Fórmula 1. Creo que el equipo también, hasta donde yo sé, está muy entusiasmado con él y esperamos que continúe el año próximo”.

Gran Premio de México

George Russell se mezcló con el público en una de las tribunas con una máscara de lucha libre, mientras los mexicanos Esteban Gutiérrez (ex piloto y tester), embajador de Mercedes, y Patricio ‘Pato’ O’Ward (reserva de McLaren y piloto de IndyCar) eran aplaudidos por el público local.

Red Bull recibió una multa de 50 mil euros a causa de uno de sus mecánicos, que retiró la cinta de referencia de un equipo rival (McLaren). Los equipos las colocan para que el piloto se ubique correctamente en el cajón de salida.

Gran Premio de México

El departamento de Prensa y Comunicación de McLaren restringió la presencia del CEO, Zak Brown, para cuidar su imagen y la de la marca. Brown estaba involucrado en un juicio con el piloto catalán Alex Palou (IndyCar) por un contrato, y los medios acababan de sacar a la luz una sociedad que mantuvo con Lando Norris.

Red Bull exhibió el primer Honda con el que el fabricante japonés ganó un GP en 1965 con Richie Ginther (motor V12 sin ningún tipo de elemento aerodinámico), que Yuki Tsunoda condujo en la previa como despedida de Honda, que dejaba Red Bull para ir a Aston Martin.

Las prácticas

FP1. Una práctica intensa en un circuito donde la altura es condicionante (falta de drag y agarre). Hubo 9 novatos: Paul Aron (Alpine), Luke Browning (Williams), Ryo Hirakawa (Haas), Frederik Vesti (Mercedes), Jack Crawford (Aston Martin), Antonio Fuoco (Ferrari), Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Patricio ‘Pato’ O’Ward (McLaren) y Arvid Lindblad (Red Bull). Sorprendió Hulkenberg 3° en la tabla con un Sauber (ahora Audi), equipo que era dirigido por Jonathan Wheatley, ex director de carreras de Red Bull. Lideró Leclerc (1:18.380) seguido por Antonelli (+0.107) y Hulkenberg (+0.380).

Franco Colapinto en el GP de México

FP2. Varios contratiempos, mucho calor, pista sucia y poca adherencia. Algunos salieron con flow-vis para testear las trazas del flujo de aire a más de 2.000 metros de altura. Norris y Russell dijeron tener problemas en los coches, Albon rozó las defensas, Piastri deslizó mientras Gasly y Stroll se trenzaron en un duelo, del que Gasly terminó fuera de los límites. Lideró Verstappen (1:17.392) seguido por Leclerc (+0.153) y Antonelli (+0.174).

FP3. Calor y mucho viento que empujaba los coches, desestabilizándolos. Hadjar llevó un casco en homenaje a Alain Prost (ganó en México con Ferrari en 1990), hubo varias salidas de pista (Sainz, Piastri, Albon), se vio paridad entre Gasly y Colapinto y Yuki Tsunoda corría su último GP en México (no sería renovado). Piastri ya se mostraba incómodo con el coche por el cambio de reglaje del alerón delantero en Monza y comenzaba a perder performance. Lideró Norris (1:16.633) seguido por Hamilton (+0.345) y Russell (+0.512).

Clasificación

Q1. Calor y falta de grip, más los problemas en los coches por la altura. Verstappen dijo que no podía poner en temperatura los neumáticos, Albon tuvo problemas con los frenos y sorprendió la diferencia de rendimiento entre los McLaren de Norris y Piastri. Lideró Hadjar (1:16.733) seguido por Hamilton (+0.003) y Russell (+0.162).

Q2. Piastri se quejó del motor y pidió que lo revisen aunque le cueste penalizar (por violar el parque cerrado), dijo que algo no andaba bien y Verstappen decía que el RB21 se iba de cola. Lideró Norris (1:16.252) seguido por Hamilton (+0.206) y Russell (+0.285).

Gran Premio de México 2025

Q3. Verstappen volvió a decir que el coche era inestable, Russell se quejó de los neumáticos traseros y Leclerc, que casi logra la pole, la perdió cuando Norris cerró un vueltón bajando del minuto 16. Poleman Norris (1:15.586) seguido por Leclerc (+0.262) y Hamilton (+0.352). Las primeras 5 filas: Norris-Leclerc, Hamilton-Russell, Verstappen-Antonelli, Piastri-Hadjar y Bearman-Tsunoda. (Tsunoda entró en lugar de Sainz, que arrastraba una sanción de 5 puestos de la carrera anterior).

Carrera

Ganó Lando Norris, en el podio Charles Leclerc y Max Verstappen. Oliver Bearman fue elegido Piloto del Día y George Russell marcó el mejor registro (1:20.052). Completaron el Top 10: Bearman, Piastri, Antonelli, Russell, Hamilton, Ocon y Bortoleto. Lawson, Hulkenberg, Alonso y Sainz abandonaron.

Gran Premio de México

La carrera se desarrolló con estrategias divididas, 1 y 2 paradas. La largada fue algo accidentada: toque Hamilton-Verstappen-Lawson y Stroll-Colapinto, con abandono de Lawson. Reclamo de Russell por Verstappen, que cortó por afuera y quería que le devolviera la posición, pero Bearman ya se había metido en medio. Verstappen y Hamilton tuvieron otro contacto (giro 6) y Hamilton terminó con una sanción de 10 segundos. Swap entre Antonelli y Russell, Sainz con un Drive-Through por superar los límites y un VSC en el último giro por Sainz (el coche se quedó parado, había humo y peligro de incendio).

Qué resultados necesita Kimi Antonelli para consagrarse campeón en el GP de México

Tras la carrera, Franco Colapinto resumió en pocas palabras a ESPN el panorama que se vivía en Alpine en 2025 (sin rendimiento ni mejoras): “Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip, después con las blandas anduve bien, pero ya era tarde. Nos costó mucho, no teníamos ritmo…”.

Horarios GP de México 2026 para Argentina

Viernes 30 de octubre

FP1 14:30

FP2 19:00

Sábado 31 de octubre

FP3 14:30

Qualy 19:00

Domingo 1° de noviembre

Carrera 17:00