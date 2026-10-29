La maniobra que arruinó la carrera de Franco Colapinto en Austin quedó impune

El fin de semana de Austin tuvo espectáculos para todos los gustos: eventos, juegos, Fan Zone, música, gastronomía, desfile de coches, todo bien al estilo americano. Sin embargo, la transmisión de la carrera se enfocó en lo que pasaba adelante, dejando muchos huecos con lo que ocurría del medio para atrás. Fue interesante ver la paridad entre Red Bull y Ferrari, los duelos Verstappen-Leclerc por el podio o Norris-Hamilton por la 4° posición y el sorprendente dominio que Antonelli alcanzó del W17 que le dio la 9° victoria y lo dejó a un paso de ser el campeón más joven en la historia de la F1.

Franco Colapinto

Sin embargo, se perdieron muchas acciones igualmente importantes, que la F1 decidió no mostrar dejando un final con muchos interrogantes sobre algunas de las maniobras que influyeron en el resultado final. No se apreciaron los contactos Bearman-Gasly o Lindblad-Colapinto, el sobrepaso de Bortoleto a Colapinto, el incidente Lindblad-Sainz, la sanción a Russell, la de Bearman, la encarnizada lucha entre Colapinto y Sainz o el toque entre Albon y Alonso.

De hecho, muchos no entendieron a qué venían las declaraciones de Sainz tras la carrera y algunos aseguraron que Colapinto había sido el causante del contacto con Lindblad. Por fortuna apareció un video esclarecedor. ESPN, una de las cadenas más importantes en la difusión del deporte a nivel global, sorprendió al mundo con un video que mostraba claramente la maniobra de Lindblad sobre Colapinto, por la que el piloto argentino tuvo que abandonar y la incoherencia de los comisarios de la FIA que no sancionaron a Lindblad pero sí a Bearman por una acción similar.

Qué reveló el video

El contexto. Franco Colapinto venía remontando desde el fondo, de donde salió penalizado por cambiar la Central Electrónica y el equipo le había indicado que ralentizara a Lindblad para permitir que Pierre Gasly avance. En el giro 25 coincidieron en pista Gasly, que salía del pitstop y Colapinto, que debía contener el avance del piloto de Racing Bulls, que estaba detrás. Pero cuando los dos Alpine iban casi a la par en la curva 1, Lindblad se tiró por el exterior dejando a Colapinto en el medio sin margen de maniobra, ya que moverse era garantía de choque.

Lindblad fue por el exterior y metió el coche casi en paralelo con el Gasly y Colapinto, donde pronto no iban a caber los tres, porque la pista comenzaba a angostarse, algo que saben todos los pilotos, hasta Lindblad. No obstante, insistió en la maniobra y se tocó con Colapinto que hizo un trompo. El impacto no fue muy fuerte, pero bastó para causar serios daños en el lateral derecho del Alpine: rotura del difusor y parte del suelo.

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El difusor, pieza clave, es el que redirige el aire sucio (caliente) de las ruedas delanteras hacia arriba para que no comprometa la temperatura de los neumáticos traseros y el piso es donde se produce la mayor carga aerodinámica del coche. Se dijo que Colapinto perdió algo más de 20% de carga, pero aun así el piloto argentino siguió rodando. Pero en el giro 37 la cámara on-board de Colapinto mostraba una pieza a punto de desprenderse, en la parte delantera derecha, por lo que su ingeniero de pista Stuart Barlow, le pidió que retirara el coche.

Sanciones discrecionales

Durante la carrera los comisarios de la FIA impartieron sanciones distintas para acciones similares y dejaron sin penalidad maniobras por las que otros sí fueron sancionados, muchas de ellas no se vieron en la transmisión.

Arvid Lindblad (Racing Bulls) ‘apretó’ a Carlos Sainz contra el muro en la largada, maniobra sin investigación ni sanción. Tras la carrera Sainz, con cierto grado de hartazgo, dijo a DAZN: “Me ha sorprendido un poco que a mí este año me penalizan por todo, pero luego me meten contra el muro y no penalizan a nadie, pero es lo que hay”.

Franco Colapinto y Arvid Lindblad

El mismo Lindblad se ‘llevó puesto’ a Franco Colapinto en la curva 1, metiendo el coche donde había 2 y no pasaban 3 provocando un contacto: maniobra sin investigación ni sanción. Sin embargo, Oliver Bearman (Haas) fue sancionado con 10 segundos por el toque con Pierre Gasly (Alpine) en la largada. Colapinto, con mucha altura y sin acusar a nadie, dijo a ESPN: “Una carrera dura, muchos daños, me toqué con Arvid y se rompió mucho el auto… Un poco triste por la carrera de hoy… me encontré con mucho tráfico, me quedé muy trabado detrás de los Williams, no podía pasar (la lucha con Sainz), me costó en los frenajes y con el aire sucio se sobrecalentaron las gomas. Ahora, trabajar para México y revertir esta situación…”.

Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto adelantó a Colapinto con las 4 ruedas fuera de la pista, como si estuviera en una ruta, maniobra sin investigación ni sanción. Pero a George Russell (Mercedes) le aplicaron 5 segundos por salirse un poco de la pista cuando intentaba adelantar a Oscar Piastri (McLaren). Russell dijo a la prensa: “La penalización fue un poco ridícula, pero eso era lo de menos después de un fin de semana malo…”.

Alex Albon (Williams) provocó un contacto con Fernando Alonso (Aston Martin) en la curva 11 por el que el AMR26 quedó con el suelo y el alerón delantero dañados: sin investigación, sin sanción. Tras la carrera Alonso dijo en el tono irónico que lo caracteriza: “se olvidó de que había que girar...”.

Por lo visto, el GP de Estados Unidos será un evento que muchos recordarán, aunque lamentablemente no será por la carrera.

NZ