El GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas no brindó un gran espectáculo, pero fue entretenido. Kimi Antonelli se quedó con la victoria asegurando el título para la siguiente fecha (México). Hubo un intenso duelo entre Charles Leclerc y Max Verstappen por la 2° posición y un adelantamiento del neerlandés (giro 47) que puso condimento al GP. Lewis Hamilton luchó por alcanzar a Verstappen, pero un VSC por el abandono de Bottas no le dejó tiempo para seguir recortando la distancia, Lando Norris no pudo contener el avance de Leclerc y George Russell se quedó anclado en la 8° posición, perdiendo la chance de luchar por el campeonato. Liam Lawson y Pierre Gasly sumaron, mientras que Franco Colapinto tuvo que retirar el coche tras el contacto con Lindblad.

Antonelli acelera al título

Subieron al podio el poleman Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). Leclerc, que se quedó con el récord de vuelta (1:37.976), fue elegido Piloto del Día y Franco Colapinto logró el récord de velocidad de 351 km/h.

Hubo 2 sanciones: Oliver Bearman 10 segundos por el contacto con Gasly en la largada y 5 segundos a Russell por ganar ventaja fuera de la pista. Tres pilotos abandonaron: Oliver Bearman (Haas) en el giro 26, Franco Colapinto (Alpine) en el giro 37 y Valtteri Bottas (Cadillac) en el giro 51.

Podio en Estados Unidos

Lamentablemente, la transmisión oficial de la F1 no mostró casi nada de lo que acontecía en el medio y el fondo de la parrilla. La carrera giró en torno de Antonelli, Verstappen, los Ferrari de Leclerc y Hamilton, y los McLaren de Norris y Piastri, por lo que pasaron desapercibidos varios incidentes: el contacto entre Bearman y Gasly en la largada, la intensa lucha entre Colapinto y Sainz, el contacto entre Lindblad y Colapinto, el toque entre Albon y Alonso en el que se involucró Bearman y la acción de Lindblad sobre Sainz, al que apretó contra el muro en la largada y que quedó sin investigación.

Cómo terminaron los equipos

Mercedes (607 puntos). Gran carrera de Kimi Antonelli, con una pole impensada después de no haber figurado el fin de semana, cuando trataba de entender el nuevo pack de actualizaciones. El piloto italiano se quedó con la victoria a bordo de un coche claramente dominante, con una estrategia acertada: largó bien, alejándose de sus perseguidores, conservó neumáticos para estirar el stint e ir a una única parada y, con aire limpio, logró una cómoda ventaja hasta finalizar a 13 segundos de Leclerc. George Russell terminó 8° tras una carrera con poco ritmo y una sanción de 5 segundos por ganar ventaja en la largada, un resultado que lo dejó fuera de la pelea por el campeonato. En tanto, Antonelli prácticamente se aseguró la coronación en México, donde le bastará terminar 9° para quedarse con el título. Mercedes, que acumuló 607 puntos, también se quedará con la Copa de Constructores, dado que su rival Ferrari tiene 474 y sólo hay en juego 125 puntos en las próximas 5 carreras.

Kimi Antonelli

Ferrari (474 puntos). Ferrari fue con un coche muy evolucionado para compensar el déficit de motor, al que Charles Leclerc sacó más potencial. El monegasco libró una intensa batalla con Verstappen hasta quedarse con el 2° lugar, pero no le alcanzó para llegar a Antonelli, que con aire limpio y un ritmo demoledor le sacó 13 segundos al final. Hamilton terminó 4° pero estuvo muy cerca de Verstappen y del podio, pero el VSC tras el abandono de Bottas lo dejó sin posibilidad de seguir recortando distancia al neerlandés.

McLaren (355 puntos). Los de Woking siguen sin revertir la situación: el MCL40 no puede contra los equipos de punta y continúa con problemas de estrategia y en las paradas: Norris tuvo una detención de 4.9 segundos, contra los 2.2 de una parada estándar, y terminó 5° al no poder contener el avance de Leclerc con neumáticos con desgaste de muchos giros. Oscar Piastri, a quien le pidieron un swap con su compañero (Norris tiene más chances en el campeonato), acabó 7° delante de Russell, a quien no dejó avanzar.

Max Verstappen

Red Bull (355 puntos). Verstappen volvió al podio (3° puesto) luego de un gran trabajo en un coche que esta vez no rindió lo que esperaba y una estrategia que no fue la más acertada. Sobre el final, con neumáticos con desgaste, tuvo que ceder la 2° posición ante Leclerc, no sin antes realizar una jugada maestra sobre el monegasco: en el giro 47, cuando iba detrás de Norris, se lanzó sobre él para dejarlo delante de Leclerc tratando de ganar algo de ventaja, pero Leclerc, que venía como un misil, enseguida pasó a Norris y a Verstappen 2 giros después. Hadjar, a quien pidieron un swap con Verstappen y tuvo algunos contratiempos con el coche, no tuvo ritmo para ir por Norris y finalizó 6°.

Racing Bulls (102 puntos). El equipo de Faenza se consolida como líder de la zona media, mayormente por el trabajo de Liam Lawson, que se mostró muy sólido (terminó 9°) y viene sumando consistentemente. Arvid Lindblad tuvo un fin de semana complicado: tras largar con una penalización de 5 puestos (cambió el motor de combustión) terminó 12 y protagonizó un par de incidentes en la carrera que misteriosamente quedaron sin sanción: en la largada ‘apretó’ a Sainz contra el muro y en el giro 28 tocó a Colapinto, que hizo un trompo y quedó con el coche muy dañado.

Franco Colapinto en Estados Unidos

Alpine (69 puntos). Otro equipo que no tuvo un buen día pero al menos sumó un punto por la 10° posición de Pierre Gasly, el primero en 4 carreras. El piloto francés sufrió el toque de Bearman en la largada, del que salió volando una pieza que terminó debajo del coche de Franco Colapinto, que se llevó la peor parte: largó 20, penalizado con 10 puestos (cambió la Central Electrónica), tuvo que revisar daños en la largada, y cuando había logrado remontar hasta el puesto 16, sufrió un impacto de Lindblad (giro 28) que le dañó el coche y, aunque siguió rodando, en la vuelta 37 tuvo que abandonar.

En cuanto al resto, Audi se quedó en la puerta de los puntos con Hulkenberg en la 11° posición y Bortoleto, que largó último con una penalización de 80 puestos por cambiar casi todo (muchos componentes del motor), remontó hasta el puesto 12, pero fue superado por Lindblad y terminó 13. Haas otra vez sin puntos con Esteban Ocon 14 y el abandono de Oliver Bearman en el giro 26, por daños recibidos en el incidente entre Albon y Alonso. También recibió 10 segundos de sanción por el contacto con Gasly en la largada.

Gran Premio de Estados Unidos

Aston Martin dejó Austin con buenas sensaciones tras la Q2 de Alonso, aunque en carrera Lance Stroll terminó 15 y Alonso, condicionado por el contacto con Albon, finalizó 16. El coche aerodinámicamente se comportó mejor, independientemente del lastre que significa el motor Honda.

Williams con un fin de semana para el olvido con Albon 17 y Sainz 18 en un circuito muy exigente en el que no exhibieron ninguna fortaleza, ni siquiera en las prácticas, donde probaron soluciones para la siguiente temporada, en las que Albon terminó prácticamente sin tiempos con un récord de salidas de pista. Y Cadillac volvió a tener un DNF (abandono) cuando el coche de Bottas se quedó parado a poco del final (giro 51), pero al menos Checo Pérez logró terminar la carrera.

Un repaso del fin de semana

El arranque en Austin fue más complicado de lo esperado debido a las irregularidades del asfalto, muy bacheado, que complicó el desempeño de los coches y causó molestias físicas a los pilotos. Hubo récord de salidas de pista en las prácticas que superó los 300 ‘track limits’, por lo que la dirección de carreras anuló una enorme cantidad de vueltas. La FIA publicó la lista de actualizaciones de los equipos, testeó el software de control en una simulación de poca adherencia (para no repetir el papelón de Malasia) y confirmó las penalizaciones para el domingo: Colapinto 10 puestos por cambio de central electrónica, Lindblad 5 por cambio de motor de combustión y Bortoleto, que en principio eran 20 puestos por cambio de batería y unidad de control electrónico, terminó siendo de 80 puestos por cambiar casi todo.

Charles Leclerc

Leclerc lideró las 2 primeras prácticas con un SF26 con mejoras mientras Hamilton, que fue con la versión anterior para un back to back (comparación), se quedó con el mejor registro en la 3°. En clasificación Norris lideró la Q1, Leclerc la Q2, lo que hizo pensar que Ferrari podría largar en primera fila, pero en el último minuto, Mercedes mostró todo su potencial y Antonelli se quedó con la pole para el domingo.

Prácticas Libres

FP1/60 minutos. Hadjar se quejó de la pista, del coche (problemas en el tren delantero) y fue uno de los que más ‘track limits’ superó. Bloqueada de Piastri en la 12, falla en el coche de Hulkenberg y Russell con problemas en el ala delantera (subvirancia). Williams sacó tarde a los coches para probar un programa aerodinámico de cara a 2027 y Alonso, aún con las limitaciones del motor Honda, terminó P12. En Cadillac, Checo Pérez cedió el asiento a Colton Herta (Tester del equipo), que sumó kilometraje para la Superlicencia.

Tras la FP1, Colton Herta, que ya anunció que dejará la F2 a fin de temporada (corre en Hitech), dijo “…No me quería bajar del auto, es un lugar que disfruto, la mejor pista que tenemos en Norteamérica… Vamos a ver qué pasa con mi futuro, por ahora estoy muy contento de estar acá”. Lideró Leclerc (1:36.052) seguido por Verstappen (+0.084) y Norris (+0.245).

Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

FP2/60 minutos. Los baches del circuito volvieron a complicar el rodaje y los pilotos protagonizaron una inusual cantidad de salidas de pista (track limits), la mayoría en las curvas 12, 19 y 20, por lo que le sacaron tiempos a Hamilton, Piastri, Antonelli, Norris y Albon. Antonelli tuvo que ir al box a revisar el asiento, Russell recibió una advertencia (Bandera B/N) por obstaculizar a Leclerc (casi dejó sin pista) y Colapinto se concentró en buscar ritmo para el domingo. Sainz y Albon dijeron que el FW48 era inmanejable y Albon casi no registró tiempos por irse de los límites en 11 ocasiones. Hulkenberg tuvo problemas con el coche y salió con flow-vis en la suspensión delantera para testear. Lideró Leclerc (1:35.291) seguido por Antonelli (+0.042) y Verstappen (+0.189).

Pesadilla en Austin: Colapinto sufrió daños en su Alpine y tuvo que abandonar el GP de Estados Unidos

FP3/60 minutos. Práctica muy intensa, la última antes de la Qualy, con muchas salidas de pista y vueltas eliminadas. Volvió a liderar Ferrari, pero con Hamilton que se impuso a Verstappen. Leclerc bajó del minuto 35 (1:34.893), hubo un incidente entre Gasly y Stroll (salida insegura del pitlane) y otro entre Russell, Ocon y Hulkenberg, con responsabilidad de Russell. Verstappen se quejó de las marchas, Leclerc salió con flow-vis en la parte izquierda del coche. En la mitad, Bearman casi pierde el coche al pisar los pianos, tremenda bloqueada de Verstappen, enojo de Hamilton con Bortoleto que lo obstaculizó y de Hadjar con Albon porque iba muy lento. El piloto de Red Bull dijo por radio ‘qué está haciendo, está durmiendo en la línea de pista?’.

Lideró Hamilton (1:34.893) seguido por Verstappen (+0.168) y Leclerc (+0.234).

Gran Premio de Estados Unidos 2026

Clasificación

Q1/18 minutos. Arrancó con poca actividad, hubo varias salidas de pista y vueltas eliminadas mayormente en las curvas 9, 10, 12, 19 y 20. Los pilotos de Williams siguen quejándose del coche, dicen que es un desastre (radios irreproducibles). Gasly con advertencia (Bandera B/N) por manejar innecesariamente lento y fuego en el coche de Alonso, en la parte trasera, cuando ya había logrado los tiempos y llevar al AMR26 a la Q2. Stroll se quedó fuera por milésimas. Lideró Norris (1:35.029) seguido por Leclerc (+0.171) y Verstappen (+0.186). Eliminados: Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Pérez y Bottas.

Q2/15 minutos. Bortoleto, penalizado con 60 puestos, salió a pista para intentar ayudar a Hulkenberg, que fue superado por Gasly y Lawson. Bearman recibió una advertencia (Bandera B/N) por manejar innecesariamente lento y le sacaron la vuelta por superar límites en la curva 11. Lideró Leclerc (1:34.198) seguido por Antonelli (+0.080) y Russell (+0.107).

Eliminados: Lindblad, Bearman, Bortoleto, Colapinto, Gasly y Alonso.

Kimi Antonelli volvió a la pole

Q3/13 minutos. A poco del final salieron todos a marcar el mejor registro. El viento, que fue un condicionante en toda la Qualy, desestabilizó los monoplazas y perjudicó la clasificación de varios pilotos. Mercedes, que no había mostrado todo su potencial durante el fin de semana, con Antonelli tratando de entender el pack de actualizaciones, mejoró y el joven italiano bajó del minuto 35 y se quedó con la pole tras superar a Verstappen, dejando atrás a los Ferrari de Leclerc y Hamilton, que también cedieron ante el dominio de Red Bull. Poleman Antonelli (1:34.035) seguido por Verstappen y Hadjar. Las 5 primeras filas: Antonelli-Verstappen, Hadjar-Leclerc, Hamilton-Russell, Piastri-Norris y Lawson-Gasly. (Lindblad finalizó 9°, pero descendió al puesto 14 por la penalización y entró Gasly).

Qué pasó con Colapinto

Alpine cambió la Central Electrónica del A526 de Franco Colapinto y, como excedió el límite anual reglamentario, le impusieron una penalización de 10 puestos en la grilla del domingo, por lo que largó desde el puesto 20. Por ello, el equipo decidió que usara las prácticas libres no para lograr tiempos, sino para encontrar la ventana de rendimiento del coche para la carrera del domingo. Tras las sesiones de prácticas, Colapinto dijo “nos estamos enfocando en el domingo, tratando de encontrar el equilibrio para la carrera. El auto es muy rígido y la pista tiene muchos baches. Intentaremos dar un salto adelante para mañana, hay mucho por mejorar, por entender”.

Franco Colapinto en el GP Estados Unidos

En la Qualy, Alpine volvió a mostrar un coche con bajo rendimiento y, aunque Pierre Gasly y Franco Colapinto entraron en la Q2, no lograron pasar a la siguiente ronda. De hecho, Colapinto, que no tenía necesidad de marcar registros porque de todos modos iba a largar desde el fondo, se mantuvo en la Q2 para colaborar con Gasly dándole succión y asegurarle el pase a la Q3, que finalmente perdió ante Lawson. Al finalizar la Qualy, Colapinto, que no estaba conforme con los resultados, expresó “Una qualy que nos costó, en los pianos y la parte más bacheada se complicó. El coche mejoró, pero no tanto como esperábamos”.

El domingo, en la largada, Colapinto tuvo que revisar daños debido a una pieza que salió volando tras el toque entre Bearman y Gasly, que terminó debajo de su A526. Luego, cuando intentaba remontar, se encontró con tráfico y tuvo que librar una intensa lucha con Carlos Sainz, a quien adelantó en varias ocasiones, pero el asturiano, con más experiencia, lo superó. Cuando estaba 16, el equipo le pidió ‘que le complicara’ la carrera a Lindblad (para que Racing Bulls no sumara) y, en el giro 28, cuando el piloto de Racing Bulls intentó adelantarlo, se tocaron; el coche de Colapinto quedó muy dañado y, tras rodar 10 giros más, le pidieron que retirara el coche. La cámara on-board de Colapinto mostraba una pieza del coche a punto de desprenderse en la parte delantera derecha, sobre el espejo. El piloto cuestionó por radio a su ingeniero de pista por qué en la detención, después del toque, no revisaron los daños.

Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

En el corralito de prensa, Colapinto dijo a Juan Fossaroli (ESPN) “Una carrera dura, muchos daños, me toqué con Arvid y se rompió mucho el auto. Creo que fue un fin de semana duro con la penalización. Un poco triste por la carrera de hoy…me encontré con mucho tráfico, me quedé muy trabado detrás de los Williams, no podía pasar (se refería a la lucha con Sainz), me costó en los frenajes y con el aire sucio se sobrecalentaron las gomas. Ahora, trabajar para México y revertir esta situación. Mucho DNF, de no tener ninguno a 3 en 4 carreras…hay que cortar esta racha”.

El próximo encuentro es en México, en el circuito Hermanos Rodríguez del 30 de octubre al 1° de noviembre. Un fin de semana muy especial para Mercedes y Kimi Antonelli, que podría coronarse Campeón Mundial de F1, convirtiéndose en el piloto más joven en lograrlo (tiene 20 años), batiendo el récord de Sebastian Vettel, que lo consiguió con Red Bull en 2010 a los 23 años.

También para Italia será un gran día, puesto que no tienen un campeón italiano desde Alberto Ascari en 1953.