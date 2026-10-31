Esteban Ocon fue apartado por Haas en el GP de México: qué pasó y qué será de su futuro en la Fórmula 1

Esteban Ocon quedó en el centro de la escena en la Fórmula 1 por una decisión inesperada de Haas. La escudería estadounidense resolvió apartarlo del Gran Premio de México y reemplazarlo por Ryo Hirakawa para el resto del fin de semana, luego de un tenso cruce por radio durante la segunda práctica del viernes.

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El episodio se produjo cuando el francés manifestó su disconformidad con una decisión del equipo sobre los neumáticos. Ocon pretendía utilizar compuestos blandos, pero desde el muro le indicaron que debía salir con medios. La respuesta del piloto fue contundente: «No me hagan esto». La comunicación dejó en evidencia el malestar y alimentó las versiones sobre una interna dentro de Haas.

Este sábado, el equipo confirmó que Hirakawa ocuparía su lugar en la tercera práctica, la clasificación y la carrera del domingo. En su comunicado, aclaró que la decisión no estaba relacionada con un problema de salud de Ocon, pero no brindó una explicación sobre los motivos del reemplazo. El japonés, piloto reserva de la escudería, tendrá así la oportunidad de disputar su primer Gran Premio de Fórmula 1.

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La determinación llegó en un momento delicado para la relación entre el francés y el equipo. Ocon ya tiene confirmado que dejará Haas al finalizar la temporada 2026, luego de que la escudería decidiera no renovar su contrato. En los últimos meses también se habían acumulado diferencias por el rendimiento del auto y las decisiones técnicas.

¿Qué pasará con Ocon después de México? Por ahora, no existe un anuncio oficial que indique que perdió su asiento para el resto del campeonato. La medida comunicada por Haas se limita a este Gran Premio, por lo que su continuidad en las próximas fechas todavía está por definirse.

Su futuro para 2027 también es una incógnita. Sin una butaca titular confirmada, una de las alternativas que trascendió es que pueda convertirse en piloto reserva de Aston Martin. Mientras tanto, el episodio en México dejó una pregunta abierta sobre el vínculo entre Ocon y Haas en el tramo final de una temporada que ya tiene fecha de vencimiento para ambas partes.

LT