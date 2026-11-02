El buen domingo de Franco Colapinto y Alpine terminó en dolor de cabeza luego que FIA confirme penalizaciones para el piloto argentino y su compañero Pierre Gasly. Alpine se quedó sin puntos y solo sumó uno en las últimas cinco carreras, misma cantidad que lleva el pilarense sin poder puntuar.

Franco Colapinto y Flavio Briatore

La noticia se dio a conocer cerca de las 23hs del domingo, cuando Fórmula 1 anunció en sus canales oficiales que tanto Colapinto como Gasly fueron sancionados por “no reducir lo suficiente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla”.

La sanción a Franco Colapinto en el GP México de Fórmula 1

FIA aplicó 10 segundos de penalidad a Franco, que había finalizado octavo tras ganar una agónica posición por sanción a Oscar Piastri. El recargo de tiempo mandó a Colapinto hasta el puesto 15 del Gran Premio de México, dejándolo sin puntos.

Sanción a Colapinto en México

A Gasly, noveno, se le aplicaron dos penalizaciones por no reducir velocidad en un sector con dos banderas amarillas y terminó en la posición 17. Isack Hadjar y el debutante Ryo Hirakawa se beneficiaron de la caída de Alpine y se subieron a la zona de puntos.

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La escudería francesa se limitó a publicar que “Las penalizaciones posteriores a la carrera a ambos autos significan que nos vamos de la Ciudad de México sin puntos. Una forma decepcionante de cerrar el fin de semana después de una carrera positiva tanto de Pierre como de Franco”.

NZ