GP Ciudad de México: Verstappen ganó, Antonelli se llevó la gloria y Colapinto cayó al fondo por una sanción

El GP Ciudad de México, premiado en 5 oportunidades por su organización, volvió a exhibir un despliegue de color con Mariachis, máscaras de Lucha Libre y Catrinas, para honrar las tradiciones del país y festejar el Día de los Muertos. Checo Pérez realizó un Road Show en el Paseo de la Reforma (avenida principal) donde fue ovacionado por 100 mil personas a bordo de un F2 camuflado con la livery del Cadillac F1 con el que corre, puesto que no hay coches históricos de la marca en F1.

Gran Premio de México 2026 - Antonelli Campeón de F1

El Autódromo Hermanos Rodríguez fue testigo de un increíble fin de semana que arrancó el viernes con 10 novatos en la FP1, siguió el sábado con la pole de Lewis Hamilton, la primera de Ferrari en la temporada y terminó el domingo con una carrera algo caótica en la que Max Verstappen se quedó con la victoria tras imponerse al Ferrari de Hamilton y al Mercedes de Kimi Antonelli, que dejó México como Campeón Mundial de F1, el más joven en la historia de la máxima categoría. La FIA adelantó que el trofeo le será entregado en la Gala Anual al finalizar el campeonato en el Centro de Convenciones de Shangai, China.

La carrera

Con 405 mil espectadores durante el fin de semana, el GP Ciudad de México brindó un buen espectáculo: interesantes duelos, algunos adelantamientos, remontadas, sanciones, incidentes y abandonos. La carrera comenzó con varios pilotos penalizados: Verstappen y Lawson con 1 puesto en la grilla por el incidente en la FP2, aunque Lawson que iba a largar desde el fondo (descalificado en la Q3) salió del pit lane porque el equipo aprovechó para cambiar el motor y Bottas desde la última posición penalizado con 50 puestos por cambiar varios componentes de la Unidad de potencia.

Gran Premio de México 2026 - Antonelli Campeón de F1

El podio fue para Max Verstappen, Lewis Hamilton y Kimi Antonelli que, desde México, es el nuevo Campeón Mundial de Fórmula 1, asegurando a Mercedes la copa de Constructores. Verstappen fue votado Piloto del Día, el récord de vuelta se lo quedó Hamilton (1:19.268) y el de velocidad fue para Isack Hadjar que marcó en el Speed Trap la increíble velocidad de 362 km/h. Hubo 4 abandonos: Lance Stroll y Fernando Alonso por fallas técnicas (giro 7), Valtteri Bottas tras una inesperada rotura de la suspensión delantera izquierda que lo llevó contra el muro en el giro 44, Oliver Bearman por el toque de Nico Hulkenberg (giro 48) y Arvid Lindblad en la vuelta 59 tras el impacto de Oscar Piastri.

Gran Premio de México 2026

Liam Lawson, Franco Colapinto, Pierre Gasly y Oscar Piastri quedaron bajo investigación por infracciones que la FIA decidió analizar después de la carrera, que concluyeron en sanciones para los dos pilotos de Alpine. Franco Colapinto que terminó 8°, le aplicaron 10 segundos por no bajar suficientemente la velocidad bajo banderas amarillas, según la telemetría de la FIA, por lo que descendió al puesto 15 y Pierre Gasly que finalizó 10°, recibió un Drive Through pero como la carrera había terminado, se transformó en una sanción de 30 segundos y quedó 17.

Mercedes ostenta el 1° lugar en la tabla de Constructores con 630 puntos, que difícilmente vaya a perder ya que Antonelli sumó una buena cantidad y lo seguirá haciendo, mientras que Russell que terminó 6° sancionado por golpear el Red Bull de Hadjar, tiene un rendimiento muy irregular. Ferrari está firme en el 2° puesto en Constructores, a pesar del duelo innecesario que mantuvieron sus pilotos que empañó el festejo por la increíble pole de Lewis Hamilton y privó a Ferrari del 1-2 tan esperado. Todo ocurrió en la largada cuando Charles Leclerc atacó a su compañero y tras cortar por fuera, no devolvió la posición, en una acción que le valió una sanción y dejó a Hamilton a merced de Verstappen.

Gran Premio de México

Red Bull volvió a brillar con Max Verstappen que ganó la carrera, muy cómodo con aire limpio y ventaja, por lo que ahora está 2° en la tabla de Pilotos y puso al equipo 3° en Constructores, desplazando a McLaren. El equipo sigue sin resolver los problemas del coche y aunque Norris sacó más potencial al MCL40, nunca pudo adelantar a Leclerc que se impuso como un muro delante del piloto inglés. En cuanto Piastri, seguro será un fin de semana que querrá olvidar: con un coche ingobernable y un incidente con Lindblad que lo dejó con daños, terminó 7° con una investigación pendiente por parte de la FIA.

En la zona media Racing Bulls sumó con Lawson, que realizó una increíble remontada desde el último lugar hasta terminar 9° aunque tras las sanciones a los pilotos de Alpine, quedó 7° en la tabla, mientras que Lindblad, que iba muy bien, tuvo que abandonar tras el contacto con Piastri. Alpine finalmente había aprovechado las desgracias ajenas y mostrado consistencia y ritmo, que dejaron a sus pilotos en el Top10 (8° Colapinto y 10° Gasly) pero tras las sanciones impuestas por la FIA quedaron fuera de los puntos aunque todavía tiene chances de recuperar el 5° puesto en Constructores en las próximas 4 carreras.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026

Lo mejor del resto fueron Gabriel Bortoleto que a pesar de los contratiempos del fin de semana con el motor Audi, terminó 11° y ascendió a la 8° posición por la sanción a Colapinto e Isack Hadjar que terminó 12 con una remontada desde el fondo por el toque con Russell, que entró en los puntos por la sanción a Gasly. En Haas, Ryo Hirakawa que hacía su primera experiencia en F1 tras el inesperado despido de Ocon, entró en el Top10 por las sanciones a los pilotos de Alpine. De Williams, Aston Martin y Cadillac no hay mucho para agregar. Los 3 equipos tienen problemas que lamentablemente no se resolverán esta temporada, pero al menos Checo Pérez no abandonó. El piloto local que realizó un Road Show ante 100 mil personas, festejó los 300 GP en la F1 y la extensión de su contrato hasta 2029.

Kimi Antonelli, el joven que hizo historia en la Fórmula 1: campeón del mundo con Mercedes a los 20 años

Finalizada la carrera se hicieron presentes en el podio Carlos Slim Domit, miembro del Senado de la FIA y Jorge Abed, presidente de OMDAI Sport México que entregaron el trofeo a Max Verstappen y Geronimo La Russa, presidente del Automovil club de Italia, le entregó la medalla. Oriol Bonaclocha, CEO Heineken México patrocinador del evento, entregó el trofeo por Constructores, Alejandro Sobrerón Kuri, presidente y CEO de CIE (organización del GP) le entregó el trofeo a Hamilton y Federico González Compeán Director del GP de F1 Ciudad de México, a Kimi Antonelli.

Antonelli Campeón Mundial de F1 2026

Kimi Antonelli emocionado hasta las lágrimas, tras recibir el trofeo, se acercó con la bandera de Italia y besó el W17 con el que ganó el campeonato tras 9 victorias y 16 podios en 19 carreras. El joven piloto italiano, de 20 años, en su 2° temporada en la Fórmula 1 consiguió darle a Italia, un campeón italiano después de 73 años (el último fue Alberto Ascari en 1953, Ferrari) y batió el récord de Sebastian Vettel en Red Bull, que en 2010 lo ganó con 23 años. Tras la premiación Antonelli, con la humildad que lo caracteriza dijo a ESPN “Estoy tan feliz, fue una temporada increíble, llegué al título, uno de mis sueños y no lo hubiera hecho sin el apoyo de mi familia, el equipo y mis amigos. Compartir el podio con ellos (Hamilton y Verstappen) fue increíble y ver el respeto de dos pilotos que son la historia del deporte, es increíble”.

Antonelli junto a sus padres

Toto Wolff, CEO de Mercedes, exultante ante el acontecimiento, se abrazó a Antonelli dándole las gracias por la hazaña, que ya había visualizado cuando lo conoció a los 12 años, mientras corría en Kart y decidió convertirse en su mentor. Wolff invirtió en él, lo desarrolló, le hizo saltar la F3 para llevarlo directo a la F2, antesala de la F1 y tras solicitar una excepción a la FIA, para que pudiera realizar test, lo subió a un F1 cuando tenía 17 años.

Qué pasó con Colapinto

Tras una excelente largada, Franco Colapinto avanzó varias posiciones pasando del puesto 11 al 7, pero tras el VSC (giro 7) por el abandono de los Aston Martin, bajó a la 9° posición al ser superado por los McLaren de Norris y Piastri. En el giro 35 hizo el cambio de neumáticos y salió 13 detrás de Gasly, que le cedió la posición tres vueltas después cuando el argentino iba con más ritmo. Con la parada de Bortoleto, Colapinto se ubicó 11 y en el giro 41 tras la detención de Bearman se puso 10°. Cuatro giros después Hadjar paró y quedó rezagado por lo que Colapinto subió al puesto 9.

Franco Colapinto y Flavio Briatore

En el relanzamiento, por el accidente de Bottas en el giro 44, la dirección de carrera reordenó la grilla y Colapinto seguía 9° delante de Gasly, detrás de Lindblad, que en el giro 59 tras un contacto con Piastri tuvo que abandonar y Colapinto se puso 8°. Gasly lo adelantó en el giro 63, pero el argentino recuperó, aunque la maniobra le hizo perder a Gasly la 9° posición frente a Lawson. Al final de la carrera Colapinto estaba 8° en la tabla y Gasly 10°, pero tras la investigación de los comisarios post carrera, recibieron sanciones que los sacaron del Top10.

El dilema de Haas

Tras la FP2 del viernes, en la que Esteban Ocon fue irrespetuoso con su ingeniera en pista, Laura Mueller, hubo una reunión en el hospitality de Haas en la que la discusión subió de tono entre Ayao Komatsu, director del equipo y Ocon, que culminó con el despido del piloto francés, al que ya le había confirmado que no sería renovado. El sábado en la previa de la FP3 el paddock se sorprendió cuando personal de Haas retiraba la gráfica del box de Ocon, para poner la de Ryo Hirakawa, reserva del equipo con el dorsal 50 (número con el que corre).

Ryo Hirakawa

Hirakawa, de 32 años y mucha experiencia, es reserva del equipo de F1 y piloto oficial de Toyota en el WEC, donde fue campeón en 2022 y 2023 en la categoría Hypercar, también fue campeón de la F3 Japonesa, Super GT y ganador de Le Mans. Toyota, socio técnico de Haas y patrocinador principal con TGR (Toyota Gazoo Racing) apoya la carrera de Hirakawa desde el Kart. Pero el piloto japonés que ocupó el asiento de Ocon en México, no podrá estar en Brasil porque tiene que correr en el WEC donde Toyota pelea el campeonato, por lo que Haas se debate entre poner a Jack Doohan, también reserva o adelantar el debut de Rafael Cámara (titular en 2027). Pero Cámara también tiene que definir el campeonato de F2 frente a Nikola Tsolov en Qatar y Abu Dhabi, por lo que Haas tendría que volver a pensar en Hirakawa o Doohan.

Un repaso del fin de semana

La carrera fue complicada pero las prácticas y la clasificación también tuvieron lo suyo: en la FP1 la mitad de la parrilla estuvo compuesta por novatos (10 en total), en la FP2 Lawson y Verstappen se trenzaron en un duelo que terminó mal, en la FP3 Haas despidió a Ocon y lo reemplazó por Hirakawa para el resto del fin de semana (y parece que por el resto de la temporada) y hubo bloqueadas y salidas de los límites de pista.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México

FP1/60 minutos. Diez titulares cedieron sus asientos a novatos, entre ellos Franco Colapinto a Gabriele Mini (Academia de Alpine y F2 para MP Motorsport). Hubo salidas pista, bloqueadas y fallas en los monoplazas. Hadjar reportó problemas de potencia y en el freno motor, y Jack Crawford (Aston Martin) en el sistema de recuperación de energía. Freddie Slater se perdió casi toda la sesión por fallas en el motor Audi y protagonizó un incidente, cuando el equipo lo sacó a pista con el ventilador para refrigerar acoplado al pontón, un descuido que le costó al equipo una multa de 7.500 euros (salida insegura). Otra situación insólita fue la de Nikola Tsolov, que llegó al box con la pierna derecha dormida. Lideró Charles Leclerc (1:18.128) seguido Kimi Antonelli (+0.659) y Frederik Vesti (0.733).

Franco Colapinto fue sancionado por FIA y perdió los puntos en el Gran Premio de México de Fórmula 1

FP2/60 minutos. En la previa, Isack Hadjar tuvo un altercado con un fan, que estaba dentro del paddock y quiso forzar una selfie, Hadjar enojado lo empujó y recibió una advertencia de la FIA por conducta inapropiada. Cabe aclarar que la mayoría de los pilotos no está de acuerdo con el ingreso al paddock de personas ajenas a la F1, pero desde hace un par de años Liberty Media comenzó a vender pases VIP. Verstappen dijo en una oportunidad ‘no está bien sentirse invadido’.

Ocon tuvo un entredicho con Laura Muller, a la que contestó de manera inapropiada. Se repitieron bloqueadas y salidas de pista con incursiones por el pasto. Stroll, Alonso, Bearman (se le apagó el motor), Bortoleto y Hamilton tuvieron fallas en sus coches. Hubo un Virtual SafetyCar para retirar el coche de Hamilton y Bortoleto terminó en el box donde le cambiaron el piso, pero como la pieza ingresó tapada frente a un inspector de la FIA, Audi recibió una multa de 5 mil euros y Bottas recibió una penalización de 50 puestos por cambio de componentes.

Toto Wolff

Liam Lawson y Max Verstappen se tocaron en la curva 14 producto de un duelo innecesario, en el que ninguno cedió. ¿Cómo terminó? Ambos coches dañados, una Bandera roja para sacar una pieza desprendida del endplate de Lawson y una investigación que concluyó con una penalización de 1 puesto en la grilla y 1 punto en la Superlicencia para ambos. Ante la prensa Verstappen dijo de Lawson “…No sé qué intentaba hacer ahí, al final esto no va a cambiar mi fin de semana. Si fuera él actuaría con más inteligencia, sobre todo cuando estás luchando por tu asiento…”.

Lideró Charles Leclerc (1:17.827) seguido por Lando Norris (+0.103) y George Russell (+0.106). Lindblad marcó el récord de velocidad de 355 km/h.

FP3/60 minutos. Ryo Hirakawa se subió al coche que fuera de Ocon, por segunda vez (ya había estado en la FP1), Bortoleto tuvo que llevar el Audi al box con humo en la parte trasera y Alonso se quedó sin potencia, los cambios no funcionaron y terminó en el pasto. Se esperaba que Ferrari marcara el mejor registro pero Norris terminó liderando. Cadillac cambió la Unidad de potencia en el auto de Checo Pérez (Ferrari), Colapinto dijo que el coche era inestable en la parte trasera, Piastri reportó problemas en los frenos y Stroll volvió a decir que algo estaba roto en su AMR26. Bortoleto y Checo Pérez no registraron tiempos. En el box de Red Bull Tom Hart ya estaba trabajando junto a Gianpiero Lambiase, ingeniero de Verstappen que se irá a McLaren.

Lideró Norris (1:17.600) seguido por Antonelli (+0.001) y Leclerc (+0.117).

Clasificación

Q1/18 minutos. Bandera roja por una falla en el ERS (Energy Recovery System) del AMR26 de Alonso, el piloto golpeó el volante, dejó el coche en la entrada de una escapatoria. La detención de la tanda hizo que varios pilotos no pudieron completar la vuelta rápida y sobre el final, Hamilton superó a Leclerc, que lideraba y Russell logró ubicarse 7°. Lideró Hamilton (1:17.341) seguido Hadjar (+0.044) y Leclerc (+0.165). Gasly 13-Colapinto 15. Eliminados: Albon, Alonso, Hirakawa, Stroll, Pérez y Bottas.

Q2/15 minutos. Faltando 5 minutos parecía que Verstappen, que había bajado del minuto 17 (1:16.876) iba a quedarse con el mejor tiempo, pero Norris logró superarlo mientras su compañero en McLaren, Oscar Piastri, se quedaba por primera vez fuera de la Q3. Lideró Lando Norris (1:16.728) seguido por Max Verstappen (+0.148) y Charles Leclerc (+0.216). Pierre Gasly pasó a la siguiente tanda. Eliminados: Hulkenberg, Colapinto, Piastri, Bortoleto, Bearman y Sainz.

Gran Premio de México 2026

Q3/13 minutos. Varios pilotos esperaron hasta el final para hacer el último intento, Leclerc tenía la pole provisoria (1:16.647), Verstappen se complicó con un desliz en el 3° sector, Russell se ubicó 2° y Hamilton aprovechó para meter un vueltón y quedarse con la pole, la 105 en su carrera y la primera con Ferrari. Poleman Lewis Hamilton (1:16.514) seguido por George Russell (+0.009) y Charles Leclerc (+0.119). Tras las penalizaciones a Lawson y Verstappen, y la posterior descalificación de Liam Lawson por una infracción técnica en la Q2, las primeras 5 filas fueron: Hamilton-Russell, Leclerc-Antonelli, Verstappen-Norris, Hadjar-Lindblad y Gasly-Hulkenberg.

Tras un final muy emotivo por la coronación de Kimi Antonelli como nuevo Campeón Mundial de F1, los equipos viajan al sur del continente americano para el GP de Brasil, en San Pablo (circuito Carlos Pace) que se celebrará del 6 al 8 de noviembre, fecha 20 del campeonato. Después volverán a Estados Unidos para el GP de Las Vegas que cerrará la gira americana y luego de pasar por las fábricas, cerrarán el campeonato en Medio Oriente, en Qatar y Abu Dhabi, que por ahora siguen en pie.