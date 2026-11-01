Boca y River se juegan más que el Superclásico: la pelea por la Copa Libertadores 2027

Boca y River se enfrentarán este domingo desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, en un Superclásico que tendrá consecuencias importantes para el futuro deportivo de ambos. La rivalidad y el orgullo estarán, como siempre, en primer plano, pero la clasificación a las copas internacionales y la pelea por la Tabla Anual le agregan un condimento decisivo al encuentro.

Boca Juniors

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El Xeneize llega mejor ubicado en esa carrera. Con 57 puntos, comparte la línea de Argentinos Juniors y se mantiene entre los equipos que hoy conseguirían un boleto directo a la Copa Libertadores 2027. Rosario Central, que alcanzó las 59 unidades, se metió por delante de ambos. Por eso, un triunfo ante su eterno rival le permitiría a Boca sostenerse en la pelea por los primeros puestos y quedar muy bien perfilado de cara a la última fecha de la fase regular.

El escenario de River es diferente. El equipo de Leonardo Ponzio suma 52 puntos y se encuentra fuera de los puestos que otorgan la clasificación a la Libertadores por la Tabla Anual. Actualmente, está en zona de Copa Sudamericana, pero todavía tiene posibilidades de meterse en el máximo certamen continental. Para eso, necesita recortar la distancia con los equipos que tiene por delante y no puede darse el lujo de dejar más puntos en el camino.

River Plate

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El Superclásico aparece, entonces, como una oportunidad para cambiar el panorama. River necesita ganar para acercarse a sus rivales directos y llegar con mejores perspectivas a la última jornada, en la que visitará a Aldosivi. La otra vía para conseguir el pasaje a la Libertadores es consagrarse campeón del Clausura, un camino que también obliga al Millonario a sostenerse en la competencia.

Boca, por su parte, tiene varios frentes abiertos. Además de la Tabla Anual, continúa en carrera por el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena ya tiene asegurada su presencia en los playoffs del campeonato local y afrontará en las próximas semanas compromisos decisivos: la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro y la de la Copa Argentina frente a Banfield, además de la definición del torneo.