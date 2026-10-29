Las bajas de Boca para el Superclásico: quiénes son los jugadores lesionados que no podrán enfrentar a River

El countdown para el Superclásico del próximo domingo está en marcha y en el mundo Boca las novedades del parte médico marcan la pauta de la planificación. Con miras al choque ante el rival de toda la vida, el entrenador Rodolfo Arruabarrena sabe que no podrá contar con cuatro futbolistas de su plantilla, aunque el escenario no genera sobresaltos de último momento: se trata de ausencias ya asimiladas por el cuerpo técnico y el grupo.

La buena noticia para La Ribera es que la victoria frente a Independiente no dejó secuelas físicas en los habituales titulares. Sin imprevistos de última hora, el Vasco dispondrá de la base principal del equipo que viene teniendo rodaje para ir en busca del triunfo en el partido más importante del certamen.

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Los cuatro jugadores que verán el enfrentamiento desde afuera continúan con sus correspondientes procesos de rehabilitación:

Agustín Marchesín: El arquero padeció la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el pasado mes de abril, durante el cruce ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. Su recuperación total demandará alrededor de ocho meses, por lo que su retorno a la actividad oficial recién se prevé para el inicio de 2027.

Tomás Belmonte: El volante pasó recientemente por el quirófano debido a una rotura de meniscos. Su periodo de reacondicionamiento se extenderá hasta el cierre de 2026, dejándolo al margen de la cita dominical y en duda para el sprint final del año.

Tomás Aranda: El juvenil de 19 años avanza a paso firme tras la intervención quirúrgica de peroné a la que fue sometido a fines de agosto. Se especula con que el mediapunta vuelva a trabajar a la par del grupo una vez superado el clásico, apuntando sus cañones a la semifinal de Copa Argentina frente a Banfield.

Adam Bareiro: El atacante transita la fase final del proceso postoperatorio por una hernia de disco lumbar. Al igual que el juvenil Aranda, la hoja de ruta del delantero paraguayo indica un posible regreso a las prácticas grupales la semana posterior al partido con el Millonario.

BP