Vélez y San Lorenzo empataron 2-2 en Liniers por el Torneo Clausura

Vélez y San Lorenzo protagonizaron un intenso empate 2-2 en el estadio José Amalfitani, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El Fortín parecía tener el encuentro bajo control después de ponerse dos goles arriba, pero el Ciclón reaccionó y logró llevarse un punto de Liniers.

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El equipo de Guillermo Barros Schelotto encontró la ventaja a través de Juan Cruz Policella, que conectó en el primer palo un centro de Matías Pellegrini. Poco después, el propio Pellegrini amplió la diferencia con una definición por encima de José Devecchi, en una jugada que fue revisada por el VAR antes de ser convalidada.

San Lorenzo necesitaba una respuesta y la encontró antes del descanso. Alexis Cuello aprovechó un pase de Rodrigo Auzmendi, atacó el espacio y definió cruzado para marcar el descuento y devolverle la expectativa al conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa.

En el complemento, el Ciclón sostuvo la búsqueda y consiguió llegar al empate por intermedio de Rodrigo Auzmendi, que completó la reacción visitante. Vélez, que había tenido una ventaja de dos tantos, no pudo sostenerla y terminó repartiendo puntos en su casa.

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El resultado deja un sabor distinto para cada equipo: el Fortín dejó escapar una oportunidad de sumar de a tres, mientras que San Lorenzo se llevó un punto después de un comienzo complicado. La igualdad, sin embargo, no le alcanzó al Ciclón para mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs y se jugará todo en la última jornada.

LT