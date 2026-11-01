Los puntajes de River en el Superclásico ante Boca del Clausura 2026

El Millonario quedó condicionado desde el arranque por la expulsión de Martínez Quarta y debió modificar rápidamente su planteo. Con diez jugadores durante casi todo el encuentro, le costó sostener la posesión y encontrar profundidad para inquietar a Boca. Intentó mantenerse en partido, pero la segunda expulsión, la de Gonzalo Montiel sobre el final, terminó de complicar sus posibilidades de reacción. Se fue de La Bombonera con una derrota y muchas cuestiones por resolver.

Jugador por jugador

Santiago Beltrán (5): No tuvo responsabilidad en el gol de Di Lollo y respondió cuando Boca lo exigió. Le faltó precisión en algunas salidas, pero evitó que la derrota fuera más amplia.

Gonzalo Montiel (4): Tuvo dificultades para controlar los avances de Villa y sufrió en defensa. Sobre el final fue expulsado por una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco, que terminó de complicar a River.

Nicolás Otamendi (3): Le costó sostener el orden defensivo y tuvo algunos despejes poco convincentes. Boca encontró espacios y lo obligó a intervenir constantemente.

Lucas Martínez Quarta (1): Su expulsión a los pocos minutos condicionó por completo el partido. Agarró a Merentiel cuando se iba hacia el arco y dejó a River con diez durante prácticamente todo el encuentro.

Marcos Acuña (4): Alternó algunas buenas intervenciones defensivas con demasiadas protestas. Recibió una amarilla en el primer tiempo y tuvo dificultades para proyectarse.

Lucas Silva (3): Le costó participar en la mitad de la cancha y sufrió el desarrollo del partido después de la expulsión. Fue reemplazado en el entretiempo.

Tobías Andrada (4): Intentó sostener el mediocampo en inferioridad numérica, aunque quedó demasiado exigido en la recuperación y tuvo poca influencia con la pelota.

Tomás Galván (3): Le costó entrar en juego y encontrar espacios para asociarse. River necesitaba mayor claridad en la mitad de la cancha y no consiguió aportarla.

Thiago Almada (4): Tuvo algunos intentos individuales, pero quedó aislado y no logró conducir los ataques. La inferioridad numérica condicionó sus posibilidades de recibir cerca del área.

Ángel Correa (5): Fue uno de los que más intentó generar algo diferente en ataque. Tuvo que jugar lejos del arco y quedó demasiado solo para poder lastimar.

Lucas Beltrán (5): Apenas pudo jugar unos minutos. Fue el sacrificado por Ponzio después de la expulsión de Martínez Quarta para rearmar la defensa.

Ingresaron

Lautaro Rivero (5): Entró para ocupar el lugar de Martínez Quarta. Perdió la referencia de Di Lollo en el gol, pero después tuvo algunos cierres importantes para evitar que Boca ampliara la diferencia.

Lautaro Pereyra (4): Ingresó en el entretiempo y aportó algo de movilidad, aunque no logró cambiar el desarrollo ofensivo del equipo.

Sebastián Driussi (4): Entró en el complemento, pero tuvo poca participación. River pasó demasiado tiempo defendiendo y casi no pudo encontrarlo en posiciones de ataque.

Juan Cruz Meza (4): Tuvo pocos minutos y no consiguió modificar el panorama de un equipo que ya estaba muy condicionado.

DT: Leonardo Ponzio (3): La expulsión temprana de Martínez Quarta alteró todos sus planes y lo obligó a sacrificar a un delantero. River nunca logró acomodarse del todo y terminó con otro expulsado. Su equipo tuvo muy pocas respuestas futbolísticas.