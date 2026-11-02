Lautaro Di Lollo, el héroe inesperado que amargó a River y le dio el Superclásico a Boca

Boca Juniors se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino tras vencer a River Plate por 1-0 en La Bombonera. En un partido de dientes apretados y mucha tensión táctica, la gran figura de la tarde y el héroe inesperado del Xeneize fue Lautaro Di Lollo . El zaguero central convirtió el único tanto del encuentro para desatar el delirio de la hinchada azul y oro.

Superclásico: Boca ganó 1-0, River terminó con 9 y se fue furioso con Ramírez

El grito sagrado: así fue el gol de Di Lollo ante River

El gol que rompió el cero y definió el partido llegó a través de la vía aérea en el primer tiempo. Tras un córner ejecutado con precisión milimétrica desde el sector derecho, Lautaro Di Lollo ganó la posición en el corazón del área, se anticipó a su marcador y sacó un frentazo letal que dejó sin opciones al arquero de River. La pelota entró limpia contra el palo, coronando una jugada de pizarrón que Boca venía ensayando durante la semana.

Más allá del gol de la victoria, el defensor central mostró una enorme solidez en la línea del fondo para contener los ataques rivales y capitalizar la superioridad numérica tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

El historial de Di Lollo en los Superclásicos

Este fue el segundo Superclásico oficial para Di Lollo en la Primera División de Boca. Su debut absoluto ante el eterno rival se había producido el pasado 20 de abril de 2026 , en el triunfo 1-0 de Boca en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura. Con este nuevo cruce, Di Lollo mantiene un récord perfecto contra River: dos partidos jugados, dos victorias, ninguna valla vencida en contra y un gol decisivo en su cuenta personal.

El festejo de Lautaro Di Lollo tras convertirle un gol a River

Los números de Di Lollo en Boca y sus aportes al equipo

Surgido de las divisiones inferiores del club, Lautaro Di Lollo viene ganando terreno a paso firme en el primer equipo de Boca Juniors , logrando afianzarse con estadísticas de peso para un zaguero de su edad. Durante la temporada 2026, el defensor registra 25 partidos jugados en el campeonato local, 6 encuentros por Copa Libertadores y 5 más en la Copa Sudamericana , acumulando un rodaje clave que apuntala su consolidación en la rotación titular.

Su presencia se debe a las notables virtudes que le aporta al esquema de Rodolfo Arruabarrena: una tremenda solidez aérea —gracias a su altura y gran sentido del tiempo—, buen criterio para dar el primer pase desde el fondo para romper líneas de presión, y un aplomo impropio de su juventud para liderar la zaga y ordenar constantemente a sus compañeros.

El aspecto más extraordinario de su rendimiento es su notable efectividad ofensiva en las jugadas de pelota parada. Con el tanto convertido frente a River Plate, el marcador central alcanzó la marca de 8 goles con la camiseta de Boca, con la particularidad de que todos fueron de cabeza . El desglose de su registro goleador incluye gritos contra Banfield, Aldosivi, Riestra, Barcelona de Guayaquil, Vasco da Gama y por duplicado ante Unión (además de una conversión en el Mundial de Clubes frente al Auckland City que rebotó en el arquero), lo que ratifica su vigencia como la principal arma aérea del equipo tanto en el área propia como en la contraria.

Gol de Lautaro Di Lollo a River

Un poco de su historia personal

Nacido en las inferiores de Boca, Lautaro Di Lollo formó parte de la destacada categoría 2004 que brilló en las divisiones juveniles. Su nombre ya venía haciendo ruido en el ámbito local e internacional tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores Sub-20 y de la Copa Intercontinental Sub-20 en el año 2023, hitos que le valieron sus primeras convocatorias a las selecciones juveniles de Argentina (incluyendo el Mundial Sub-20 de 2023). Tras esperar pacientemente su oportunidad en el plantel profesional, hoy se asienta como el presente y el futuro de la defensa xeneize.