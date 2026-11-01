Nicolás Ramírez, bajo la lupa tras el Superclásico: un arbitraje marcado por la falta de criterio

Boca le ganó 1-0 a River en La Bombonera, pero el resultado no fue lo único que dejó el Superclásico. El arbitraje de Nicolás Ramírez terminó siendo uno de los grandes protagonistas de una tarde caliente, con decisiones disciplinarias que alimentaron las protestas de los dos equipos y una sensación de falta de criterio que atravesó el encuentro. Se jugó poco, se discutió mucho y el árbitro nunca consiguió bajar la tensión.

Nicolás Ramírez

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La primera gran intervención llegó temprano, con la expulsión de Lucas Martínez Quarta por el agarrón a Miguel Merentiel cuando el delantero se encaminaba hacia el arco. Ramírez no había sancionado la infracción en primera instancia y necesitó la intervención del VAR, a cargo de Silvio Trucco, para revisar la acción y mostrarle la roja al defensor. La decisión tuvo respaldo en la interpretación de que se trataba de una ocasión manifiesta de gol, aunque también generó discusión entre especialistas por la aplicación de ese concepto.

Después de esa jugada, el problema fue la vara disciplinaria. Boca acumuló más de seis amonestaciones en un partido en el que varias faltas menores terminaron con tarjeta, mientras que acciones de futbolistas de River no recibieron el mismo tratamiento. La reiteración de amarillas y la diferencia de criterio fueron instalando un clima de fastidio que se trasladó a cada disputa.

La falta de Lucas Martínez Quarta

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Dos situaciones quedaron especialmente expuestas: las entradas de Lautaro Blanco y Leandro Paredes. El lateral llegó con los tapones sobre un rival y recibió amarilla; el mediocampista cometió una infracción donde toca el pie de apoyo del rival, lo que provocó la queja del Millonario, ya que el mediocampista ya tenía amarilla, siendo esta la segunda "No-Roja" para el Xeneize.

Si se toma como referencia la severidad que había mostrado Ramírez en otras decisiones, ambas jugadas abrieron el interrogante sobre por qué no tuvieron una sanción mayor. No significa que necesariamente debieran terminar en expulsión: el problema es que el árbitro no sostuvo una misma vara para juzgar acciones de características similares.

Sobre el final, Gonzalo Montiel vio la roja después de una entrada vehemente que fue revisada por el VAR. La acción tuvo una mayor intensidad, aunque volvió a poner en discusión el criterio utilizado durante la tarde, especialmente por su parecido con la intervención de Blanco. Así, el Superclásico terminó con dos expulsados de River.

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La victoria quedó para Boca, pero Ramírez no logró controlar un partido que necesitaba autoridad y, sobre todo, coherencia. River afronta una guerra contra la AFA, por lo que este partido no hace más que avivar la llama del hincha. El otro debate es el problema interno que tiene el Millonario, desde el rendimiento de sus jugadores, hasta las decisiones políticas desde los altos mandos jerárquicos.

El conjunto de Núñez debe cerrar su pasar por el Torneo Clausura con el descendido Aldosivi. La lógica indica que el Millo se va a llevar los tres puntos, pero en caso de no ganar, un rejunte de resultados lo puede dejar fuera de la Sudamericana. Por Libertadores solo puede acceder siendo campeón del Clausura.

Por su parte, Boca sigue viva en la Tabla Anual, siendo el puntero, en el Clausura, en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana. Cerrará su participación en la Zona A contra Defensa y Justicia en Varela. Aún esta jornada no tiene ni día ni hora, ya que la llegada del Papa León XIV al país afectó el desarrollo de la misma.