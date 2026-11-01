Lautaro Di Lollo puso el 1-0 de Boca ante River en el Superclásico: así fue el gol

Boca golpeó primero en el Superclásico y se puso 1-0 ante River en La Bombonera. Lautaro Di Lollo fue el encargado de abrir el marcador y desató el festejo de los hinchas xeneizes en un partido que ya había tenido un comienzo muy caliente.

Boca vs. River: quién es el favorito para el Superclásico según las casas de apuestas

El defensor apareció en el área para conectar de cabeza y vencer a Santiago Beltrán. De esa manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena aprovechó la superioridad numérica que consiguió temprano, luego de que Lucas Martínez Quarta fuera expulsado por un agarrón a Miguel Merentiel.

El Millonario quedó condicionado desde los primeros minutos y ahora deberá intentar reaccionar con diez futbolistas. Boca, por su parte, encontró la ventaja y buscará aprovechar el hombre de más para ampliar la diferencia.

lt