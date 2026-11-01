Boca vs. River: quién es el favorito para el Superclásico según las casas de apuestas

Boca y River se enfrentarán este domingo en La Bombonera y, a pocas horas del Superclásico, las casas de apuestas ya marcaron una tendencia: el Xeneize aparece como favorito para quedarse con los tres puntos. La localía y el presente de ambos equipos son algunos de los factores que acompañan esa diferencia en las cotizaciones.

Boca y River se miden en un nuevo superclásico

Con una duda en el ataque: la posible formación de Boca para enfrentar a River en el Superclásico

Según los valores relevados en distintas plataformas, Betano ofrece una cuota de 2,27 por el triunfo de Boca, 3,15 por el empate y 3,40 por una victoria de River. En Bet365, en tanto, las cifras son 2,25 para el local, 3,10 para la igualdad y 3,30 para el Millonario. Otras casas, como Betsson y Betfair, también ubican al equipo de La Ribera por delante.

¿Qué significan esos números? Cuanto más baja es la cuota, mayor es la probabilidad relativa que la casa de apuestas le asigna a ese resultado. De acuerdo con un cálculo orientativo basado en las cotizaciones relevadas, el mercado le atribuye alrededor de un 42% de posibilidades de triunfo a Boca, un 30% al empate y un 27% a River. Son estimaciones y no garantías de lo que sucederá en la cancha.

Boca Juniors, el favorito según las casas de apuestas

Con regresos y una baja clave: la posible formación de River para enfrentar a Boca en el Superclásico

Así, el equipo local llega con el respaldo de los pronósticos para el Superclásico, aunque la diferencia no es abrumadora. River aparece como el menos favorecido en las apuestas, pero una victoria visitante ofrecería un pago potencial mayor. La pelota, como siempre, tendrá la última palabra.