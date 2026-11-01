Boca vs. River, por el Torneo Clausura

Este domingo, desde las 15.00 en La Bombonera, Boca y River se enfrentan en una nueva edición del Superclásico. Será el 267° encuentro oficial entre ambos y tendrá tintes definitorios, ya que los dos se juegan mucho en la tabla anual, no sólo de cara al fin del 2026 sino también al 2027. El encuentro será dirigido Nicolás Ramírez y podrá verse en vivo por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Boca y River se juegan más que el Superclásico: la pelea por la Copa Libertadores 2027

Cómo llega Boca al Superclásico

Boca Juniors llega al Superclásico tras conseguir una victoria agónica por 1 a 0 frente a Independiente en Avellaneda, con un gol de cabeza de Facundo Herrera. Si bien este triunfo le permitió mantenerse en la pelea de la tabla anual con 57 unidades, el reciente triunfo de Rosario Central le arrebató provisoriamente el primer puesto, por lo que el Xeneize necesita imperiosamente una victoria para recuperarlo y llegar a la última fecha dependiente de sí mismo.

En el plano internacional, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca abrochar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, siendo además el único club argentino con la chance de pelear cinco títulos en lo que resta del año.

Respecto a la conformación del once inicial, el entrenador mantiene una última incógnita en el ataque entre Sebastián Villa —quien corre con ventaja— y Alan Velasco, acompañando a Miguel Merentiel y Leonel Flores, aunque el armado final del equipo dependerá de la evolución física de algunos jugadores ante la fatiga acumulada, quedando el resto de la formación prácticamente confirmada.

Boca Juniors

Cómo llega River al Superclásico

River llega al Superclásico con la urgencia de conseguir un triunfo para mantener intactas sus aspiraciones de clasificarse a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio llega en alza tras hilvanar dos victorias consecutivas —un 3 a 0 ante Belgrano en Córdoba y un 1 a 0 frente a Racing en el Monumental—, resultados que lo ubican en la octava posición con 52 unidades, aunque sin chances ya de pelear por el primer puesto debido al triunfo de Rosario Central.

Una victoria en La Bombonera no solo le permitiría descontar puntos vitales a su eterno rival y llegar con vida a la última fecha frente a Aldosivi en Mar del Plata, sino que evitaría quedar prácticamente relegado a disputar la Copa Sudamericana.

En cuanto al armado del equipo, el entrenador recuperará a Lucas Martínez Quarta y a Marcos Acuña para conformar el once titular, pero sufrirá bajas sensibles en la mitad de la cancha por las ausencias de Fausto Vera y Aníbal Moreno, este último afectado por una molestia lumbar, motivo por el cual el juvenil Lucas Silva hará su debut absoluto en Superclásicos.

River Plate

Boca vs River: las posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El pronóstico del tiempo para el partido

El clima promete ser un factor protagónico en La Bombonera. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un escenario de inestabilidad con un cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias y tormentas de entre el 40% y el 70% durante la tarde, acompañado por una temperatura que oscilará cerca de los 23 °C.

Bajo este parte del tiempo y una alerta meteorológica vigente en la región, tanto los equipos como los hinchas deberán contemplar la alta posibilidad de que los chaparrones se hagan presentes a lo largo de los noventa minutos.

La Bombonera

El historial de Boca y River

A lo largo de la historia, se disputaron 266 ediciones del superclásico. En total, Boca se impuso en 94 ocasiones, mientras que River ganó 88 partidos y hubo 84 empates.

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BP