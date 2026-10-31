Los once que se perfilan y las piezas que mueven Arruabarrena y Ponzio de cara al Superclásico

El termómetro del fútbol argentino marca máxima e inconfundible temperatura. La Bombonera se alza una vez más como el escenario excluyente de un Superclásico que promete emociones al límite, con dos equipos que llegan con urgencias, aspiraciones renovadas y nombres pesados en ambos costados de la cancha.

Con arbitraje confirmado y los últimos detalles tácticos en duda, Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio terminan de pulir un planteo estratégico donde cada movimiento de piezas puede inclinar la balanza.

El panorama en Boca: la base consolidada, la incógnita arriba y la vuelta de Belmonte

Del lado del conjunto de la Ribera, la estructura principal para recibir al rival de toda la vida está prácticamente diagramada, apostando por el equilibrio entre experiencia y juventud que buscó consolidar el Vasco Arruabarrena durante este último tramo del año.

Bajo los tres palos se mantendrá Álvaro Montero. En la última línea, la experiencia de Leandro Lozano por la derecha se combinará con la solidez de la zaga central compuesta por Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera, mientras que sobre el lado izquierdo se producirá el esperado regreso de Lautaro Blanco, quien recupera la titularidad tras descansar en el último partido frente a Independiente.

En el círculo central, el equilibrio y la recuperación correrán por cuenta de un Leandro Paredes plenamente recuperado desde lo físico, bien secundado por el despliegue de Santiago Ascacibar y la sobriedad de Milton Delgado.

Tras la victoria ante Independiente, Boca entrenó durante la semana en busca del triunfo en el Superclásico

El único signo de interrogación que maneja el cuerpo técnico se enciende en el frente ofensivo. Sebastián Villa saca una ligera ventaja gracias a su velocidad y capacidad de desequilibrio, aunque la opción de Alan Velasco, que aporta mayor asociación, pausa y fluidez en la circulación de pelota, continúa latente. El elegido acompañará a Leonel Flores y a Miguel Merentiel en la búsqueda de vulnerar el fondo millonario.

Como inyección extra para el vestuario, el mundo Xeneize recibió una grata noticia desde la enfermería: Tomás Belmonte, quien superó en tiempo récord una rotura de meniscos tras ser operado a inicios de octubre, recibió el alta médica y se metió de última hora en la lista de concentrados para sumar una alternativa de peso desde el banco de suplentes.

En ese sentido, Boca formaría con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa (o Alan Velasco).

El panorama en River: enfermería activa, cambios obligados y jerarquía de selección para dar el golpe

En la vereda de enfrente, la antesala del clásico estuvo marcada por la tensión médica y la necesidad de rearmar piezas clave para sostener la intensidad en condición de visitante.

La gran preocupación de Leonardo Ponzio se concentra en la zona medular. Aníbal Moreno arrastra una traicionera molestia en la zona lumbar que lo deja prácticamente descartado tras retirarse sentido frente a Racing en el Monumental.

Ante la baja confirmada de Fausto Vera por desgarro, el joven Lucas Silva se perfila para asumir la manija del equipo, acompañado en la contención por los juveniles Tobías Andrada y Tomás Galván, mientras que la creatividad y el desequilibrio en tres cuartos de cancha correrán por cuenta de Thiago Almada.

River no se quedó atrás: entrenó pensando en ganar el clásico y tres puntos vitales

En la defensa, el Millonario respira con alivio tras confirmarse la vuelta de Lucas Martínez Quarta, tras cumplir su fecha de suspensión por cinco amarillas, para hacer dupla con Nicolás Otamendi en la zaga central. Por los laterales, Gonzalo Montiel aportará su acostumbrada seguridad en la derecha, mientras que Marcos Acuña dejó atrás el fuerte traumatismo en el dedo pulgar del pie sufrido en Junín y será de la partida en el lateral izquierdo, custodiando el arco de Santiago Beltrán.

En ofensiva, la potencia y el sacrificio de Lucas Beltrán le ganaron la pulseada táctica a Sebastián Driussi para acompañar a Ángel Correa en la misión de hostigar y presionar la salida del fondo xeneize.

En ese sentido, River formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva (o Aníbal Moreno), Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

FMZ