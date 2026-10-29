La Liga Profesional cruzó a River con un duro comunicado en la previa del Superclásico

La bomba explotó en la antesala de uno de los partidos más importantes del año. luego de que River decidiera no participar de la tradicional conferencia de prensa previa al Superclásico, la Liga Profesional lanzó un durísimo comunicado.

Lejos de bajarle el tono a la polémica, la entidad expuso el detrás de escena del portazo, dejó al descubierto el incumplimiento de los acuerdos reglamentarios y cuestionó con dureza la actitud de la cúpula Millonaria en medio de las tensiones que sacude al fútbol argentino por el formato del torneo de 2027.

Stefano Di Carlo apuntó contra la AFA y River no asistirá a la conferencia de prensa previa al Superclásico

El comunicado completo de la Liga Profesional

En su escrito oficial, la Liga Profesional no se guardó nada. La organización detalló que el evento se venía coordinando desde hacía meses, cumpliendo con un compromiso asumido por todos los clubes al inicio de cada temporada y avalado por los reglamentos vigentes.

Lejos de conformarse con la ausencia de algún jugador de River, la LPF reveló que intentó salvar el cónclave elevando la apuesta: se propuso que asistieran directamente los directores técnicos de ambos planteles. Sin embargo, ante el silencio prolongado de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, el plan se derrumbó.

"Desde hace 15 días, la Liga Profesional de Fútbol mantiene contacto permanente con ambas instituciones para garantizar el normal desarrollo de la actividad", disparó la entidad en su comunicado.

"Rivales, no enemigos"

El tramo más filoso del descargo de la LPF apuntó directamente al impacto comercial y al sentido conceptual de estas apariciones conjuntas.

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A diferencia de las últimas ediciones, este Superclásico no contará con la tradicional conferencia de prensa previa

Según la organización, las conferencias semanales se idearon específicamente con dos fines claros: "desdramatizar" la previa de los partidos y generar contenido de alcance internacional respaldado por sponsors oficiales.

"Hay compromisos comerciales que benefician a los clubes", advirtió la Liga, poniendo sobre la mesa el perjuicio económico que ocasiona la rotura unilateral de los acuerdos televisivos y de patrocinio.

"La Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al lema de estas conferencias, que es 'rivales, no enemigos'", cerró el duro comunicado.

FMZ