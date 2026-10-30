viernes 30 de octubre del 2026
Maradona eterno

El mundo del fútbol recuerda con emoción a Diego Armando Maradona en un nuevo aniversario de su nacimiento

​AFA y la mayoría de los clubes del Fútbol Argentino encabezaron el recuerdo mundial para Diego Armando Maradona a 66 años de su nacimiento.

Homenaje a Diego Armando Maradona
Homenaje a Diego Armando Maradona | AFA
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La Asociación del Fútbol Argentino emocionó con su video homenaje a Diego Armando Maradona, presentado como un regalo de la actual Selección Argentina para uno de los futbolistas que mejor la representó en toda la historia.

Boca Juniors también publicó un emotivo recuerdo con mensajes telefónicos de hinchas al Diego, emblema Xeneize.

Por su parte, Gimnasia de La Plata, último club en el que trabajó Diego Armando Maradona, lo homenajeó con Nacho Fernández a la cabeza, y una carta del plantel profesional Tripero dedicada al genio del fútbol mundial.

Maradona eterno: los posteos de los clubes en homenaje al Diego

Los clubes homenajeron a Diego Maradona
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Los clubes homenajeron a Diego Maradona

Diego Armando Maradona: la vigencia del mito a 66 años de su nacimiento

Los clubes homenajeron a Diego Maradona

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NZ

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