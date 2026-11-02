Argentinos venció a Atlético Tucumán y alcanzó a Boca en lo más alto de la tabla anual

En el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, Argentinos Juniors impuso condiciones en un duelo clave frente a Atlético Tucumán y lo venció por 2 a 1. El trámite se inclinó definitivamente para los dueños de casa durante el último cuarto de hora de la etapa inicial.

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Argentinos Junios consiguió un triunfo clave para pelearle la tabla anual a Boca

A los 30 minutos de juego, Matías Giménez Rojas ejecutó una definición brillante para colocar el 1-0 —aunque debió abandonar la cancha de inmediato producto de una dolencia física—. Pocos minutos más tarde, a los 43, la fortuna volvió a sonreírle al elenco local cuando Clever Ferreira cometió un error en el despeje y metió la pelota en su propio arco tras un frentazo hacia atrás.

En la etapa complementaria, el conjunto tucumano reaccionó sobre el epílogo mediante un cobro desde los doce pasos ejecutado con efectividad por Alexis Canelo. Sin embargo, la reacción no le alcanzó a la visita para revertir el marcador.

Con este vital 2-1 a favor, Argentinos Juniors no solo aseguró un festejo decisivo en el Torneo Clausura, sino que también escaló a la cima de la tabla anual junto a Boca Juniors, encendiendo la pelea por los boletos internacionales en el tramo final de la temporada.

BP