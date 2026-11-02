"Es vergonzoso": la feroz crítica de la prensa inglesa a Alexis Mac Allister

Durante el ajustado triunfo del Arsenal por 1-0 ante el Liverpool por la novena jornada de la Premier League, Alexis Mac Allister protagonizó un momento que encendió los debates. Tras reclamarle una acción a Martin Ødegaard cuando este se encontraba tirado sobre la hierba, el mediocampista de la Selección Argentina terminó encarados cara a cara con Noni Madueke.

Al producirse un leve roce de rostros, el jugador de las Sprints exageró un golpe para forzar la expulsión del extremo rival. El árbitro del encuentro desestimó la acción y dejó seguir el juego, pero la señal de Sky Sports explotó de inmediato contra la maniobra del argentino.

La ira de Jamie Carragher tras el accionar del argentino

El histórico exfutbolista del Liverpool no disimuló su enojo y cruzó feo al volante de la Selección. Carragher tildó la actuación de "vergonzosa y ridícula", enfatizando en la necesidad de extirpar de raíz estas simulaciones para no perjudicar el espectáculo ni provocar rojas injustas a los rivales.

Además, exigió explicaciones e intervención a las máximas autoridades arbitrales y de la liga inglesa: "Es una broma de Mac Allister y tiene que parar. La gente intenta sacar ventaja porque puede y por eso se sacan tarjetas rojas. Ya sea por culpa de el máximo responsable de los colegiados, Howard Webb, de la Premier League o de los entrenadores que se reúnen, esto tiene que parar".

Miradas encontradas: Sturridge y Wright exigen un cambio de normas

Por su parte, Daniel Sturridge consideró que, si bien el contacto fue insignificante, el argentino sabía muy bien la trampa que estaba armando, aunque esta vez no le haya dado resultado:"Sabía perfectamente lo que hacía y, al final, no le salió bien. Intentó provocarlo y no cayó en la trampa". Además, remarcó que son ardides recurrentes en la competencia británica, pero que no dejan de ser intentos evidentes de sacar ventaja.

En esa misma línea, Ian Wright se sumó al reclamo y exigió que las reglas del fútbol sean más estrictas para castigar a quienes busquen generar expulsiones mediante actuaciones desmedidas: "Las leyes tienen que hacer algo al respecto (sobre la simulación de Mac Allister) porque es un intento de conseguir que expulsen a alguien", afirmó.

BP