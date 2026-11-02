La Liga Profesional confirmó cuándo se jugará la última fecha: Boca, Rosario Central y Argentinos, con horario definido

La definición de la Tabla Anual de la Liga Profesional ya tiene fecha y horario. Este sábado 7 de noviembre, desde las 14.30, Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors disputarán sus respectivos partidos en simultáneo para definir quién se queda con el primer puesto de la clasificación general.

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El Xeneize, que lidera con 60 puntos, recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera. Por su parte, Rosario Central, escolta con 59 unidades, será local ante Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Argentinos Juniors, que suma 57, enfrentará a Huracán en La Paternal.

La programación de la 16ª y última fecha se extenderá entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. La jornada debió sufrir modificaciones a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, que obligó a reorganizar los operativos de seguridad en distintos puntos del país.

Boca depende de sí mismo: si le gana a Defensa y Justicia, se asegurará el primer puesto. Rosario Central necesita ganar y esperar un tropiezo del Xeneize, mientras que Argentinos también deberá sumar de a tres y aguardar otros resultados para mantener sus chances.

LT.