Los títulos que Boca Juniors puede ganar en 2026

Boca Juniors atraviesa un presente formidable que le permite mantener viva la ilusión en todos los frentes posibles de cara al cierre del calendario. Gracias a su regularidad en el plano local y su efectividad en las instancias decisivas de las copas, el Xeneize afronta un sprint final inolvidable con la posibilidad concreta de sumar hasta cinco nuevas estrellas a su vitrina antes de que termine el año 2026.

Boca quedó primero en la tabla anual tras el Superclásico: qué necesita para ser campeón

Tabla Anual: a un paso de abrochar el primer trofeo

Boca lidera la tabla acumulada del año y depende de sí mismo para festejar. Una victoria frente a Defensa y Justicia en la última jornada del torneo le asegurará de forma directa el título del Campeonato de la Liga, coronando la regularidad demostrada a lo largo de toda la temporada.

Boca Juniors lidera la tabla anual tras ganar el Superclásico

La final de la Copa Sudamericana: cita de honor en Barranquilla

El gran objetivo internacional del club está a tan solo 90 minutos. Como flamante finalista de la Copa Sudamericana, el conjunto de la Ribera disputará la ansiada final ante Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, en busca de una nueva estrella sudamericana.

Boca en la Copa Sudamericana

Copa Argentina: a dos escalones de otra consagración

La travesía en la copa nacional entra en su etapa decisiva. Boca chocará ante Banfield el 14 de noviembre por las semifinales; en caso de meterse en la definición, aguarda Platense como el último rival a vencer para alzar el trofeo federal.

Trofeo de la Copa Argentina

Torneo Clausura: el objetivo en los playoffs

Con el billete garantizado a la fase eliminatoria, el Xeneize ya conoce su hoja de ruta en el certamen local. Tras haber sellado su clasificación a los octavos de final, encarará los mano a mano del Torneo Clausura con la mira puesta en llegar hasta el partido decisivo.

Boca Juniors en el Torneo Clausura

El Trofeo de Campeones: un premio condicionado

La quinta posibilidad de dar una vuelta olímpica dependerá de lo que suceda en el certamen local. Para disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano de Córdoba, Boca necesita gritar campeón previamente en el Torneo Clausura, lo que le habilitaría el boleto directo a esta copa nacional.

BP