lunes 02 de noviembre del 2026
Superclásico

Las mejores fotos del Superclásico entre Boca y River

La Bombonera fue escenario de una nueva edición del partido más importante del fútbol argentino. Reviví los momentos más destacados del cruce entre Boca y River a través de las mejores fotografías.

Superclásico entre Boca y River
Superclásico entre Boca y River | AFP
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El Superclásico dejó postales de todo tipo: la intensidad de los duelos, las jugadas más destacadas y las reacciones de los protagonistas dentro y fuera de la cancha. Boca y River volvieron a paralizar al fútbol argentino, y estas son las mejores imágenes de una jornada que tuvo emociones, tensión y momentos que quedarán en el recuerdo.

LAS MEJORES FOTOS DEL SUPERCLÁSICO

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LT

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