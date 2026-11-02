Las mejores fotos del Superclásico entre Boca y River

El Superclásico dejó postales de todo tipo: la intensidad de los duelos, las jugadas más destacadas y las reacciones de los protagonistas dentro y fuera de la cancha. Boca y River volvieron a paralizar al fútbol argentino, y estas son las mejores imágenes de una jornada que tuvo emociones, tensión y momentos que quedarán en el recuerdo.

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