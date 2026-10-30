Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 con Superclásico: resultados, posiciones y cómo ver los partidos

En el Fútbol Argentino no hay respiro. Este viernes comienza la Fecha 15 del Torneo Clausura, la anteúltima de la fase regular y una de las jornadas más destacadas del campeonato con el Superclásico como plato fuerte. La actividad se extenderá hasta el próximo lunes inclusive.
La acción se pondrá en marcha este viernes 30 de octubre con cuatro encuentros correspondientes a la Zona B. Desde las 19.00, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Gimnasia, mientras que en simultáneo Huracán se medirá ante Tigre. Más tarde, a las 21.15, Sarmiento será local de Rosario Central y Racing buscará enderezar su rumbo frente a Aldosivi.
El sábado 31 de octubre la pelota seguirá rodando con tres encuentros de la Zona A: Deportivo Riestra vs Talleres, Vélez vs San Lorenzo y el cierre en La Plata entre Estudiantes e Instituto.
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El plato fuerte de la fecha llegará el domingo 1 de noviembre a las 15.00, momento en el que Boca y River paralizarán el país protagonizando el Superclásico del fútbol argentino.
Ese mismo domingo la actividad continuará por duplicado a las 18.30 con Newell's ante Unión y Belgrano frente a Barracas Central. La jornada del domingo cerrará con el cruce entre Lanús y Gimnasia de Mendoza.
Finalmente, el lunes 2 de noviembre se completará la fecha con cuatro partidos: Platense ante Central Córdoba, Defensa y Justicia frente a Independiente, Atlético Tucumán contra Argentinos Juniors y el cierre en Mendoza entre Independiente Rivadavia y Banfield.
Qué partidos se juegan este viernes 30 de octubre
19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Diego Bonfa
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Huracán – Tigre (Zona B)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Eric Grunmann
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Adrián Núñez Rodríguez
21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: José Carreras
AVAR: Mariano Ascensi
21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Yamil Possi
AVAR: Carla López
Así continúa la Fecha 15 del Clausura
Sábado 31 de octubre
17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Javier Viglieti
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Verlota
19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Uziga
21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Delbarba
Domingo 1° de noviembre
15.00 Boca – River (Interzonal)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Gastón Suárez
18.30 Newell’s – Unión (Zona A)
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Asistente 1: Juan Mamani
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Iñaki Iparraguirre
18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Carlos Córdoba
20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Marcos Horticou
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Julio Fernández
Lunes 2 de noviembre
19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Joaquín Gil
19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Maximiliano Silcan Jerez
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Iván Allende
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Julián Beligoy
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Guillermo González
Posiciones y resultados del Clausura 2026
FMZ