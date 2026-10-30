Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 con Superclásico: resultados, posiciones y cómo ver los partidos

En el Fútbol Argentino no hay respiro. Este viernes comienza la Fecha 15 del Torneo Clausura, la anteúltima de la fase regular y una de las jornadas más destacadas del campeonato con el Superclásico como plato fuerte. La actividad se extenderá hasta el próximo lunes inclusive.

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La acción se pondrá en marcha este viernes 30 de octubre con cuatro encuentros correspondientes a la Zona B. Desde las 19.00, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Gimnasia, mientras que en simultáneo Huracán se medirá ante Tigre. Más tarde, a las 21.15, Sarmiento será local de Rosario Central y Racing buscará enderezar su rumbo frente a Aldosivi.

El sábado 31 de octubre la pelota seguirá rodando con tres encuentros de la Zona A: Deportivo Riestra vs Talleres, Vélez vs San Lorenzo y el cierre en La Plata entre Estudiantes e Instituto.

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El plato fuerte de la fecha llegará el domingo 1 de noviembre a las 15.00, momento en el que Boca y River paralizarán el país protagonizando el Superclásico del fútbol argentino.

Ese mismo domingo la actividad continuará por duplicado a las 18.30 con Newell's ante Unión y Belgrano frente a Barracas Central. La jornada del domingo cerrará con el cruce entre Lanús y Gimnasia de Mendoza.

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Finalmente, el lunes 2 de noviembre se completará la fecha con cuatro partidos: Platense ante Central Córdoba, Defensa y Justicia frente a Independiente, Atlético Tucumán contra Argentinos Juniors y el cierre en Mendoza entre Independiente Rivadavia y Banfield.

Qué partidos se juegan este viernes 30 de octubre

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Lucas Pardo

19.00 Huracán – Tigre (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Eric Grunmann

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Adrián Núñez Rodríguez

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: José Carreras

AVAR: Mariano Ascensi

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Yamil Possi

AVAR: Carla López

Así continúa la Fecha 15 del Clausura

Sábado 31 de octubre

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Javier Viglieti

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Diego Verlota

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga

21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Delbarba



Domingo 1° de noviembre

15.00 Boca – River (Interzonal)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Gastón Suárez

18.30 Newell’s – Unión (Zona A)

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Iñaki Iparraguirre

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Carlos Córdoba

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Marcos Horticou

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Julio Fernández



Lunes 2 de noviembre

19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Gastón Monson Brizuela

AVAR: Joaquín Gil

19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Maximiliano Silcan Jerez

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Iván Allende

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Julián Beligoy

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Guillermo González

Posiciones y resultados del Clausura 2026

FMZ