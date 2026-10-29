Racing separó del plantel a Alfonso Espino tras una fuerte pelea con Sebastián Saja

La estadía de Alfonso Espino en Avellaneda parece haber llegado a un punto sin retorno. La dirigencia de Racing decidió aplicar una tajante sanción disciplinaria y separar al lateral izquierdo del plantel profesional tras un fuerte cruce verbal con Sebastián Saja, director deportivo de la institución.

Alfonso Espino

Según trascendió en las últimas horas, el uruguayo, que había llegado a mediados de año con el pase en su poder procedente del Rayo Vallecano para cubrir el hueco que dejó Gabriel Rojas, no volverá a trabajar bajo las órdenes de Sebastián Chirola Romero.

Desde este viernes, el defensor de 34 años se entrenará marginado en el Predio Tita Mattiussi y en el club ya evalúan seriamente la posibilidad de rescindirle el contrato a fin de año.

De la bronca con los hinchas en el Cilindro al cortocircuito con Saja

La relación entre Espino y el mundo Racing nunca logró encajar. El lateral apenas sumó cuatro presentaciones oficiales acumulando escasos 163 minutos en cancha. Sus flojas actuaciones futbolísticas le costaron rápidamente el puesto e Ignacio Rodríguez le quitó su lugar.

Sin embargo, el quiebre definitivo con la tribuna se dio semanas atrás, al término del clásico frente a Independiente. En aquella oportunidad, ante los cuestionamientos por su estado físico, el exjugador de Nacional reaccionó de la peor manera: cruzó insultos con la platea y llegó a mostrarse la panza de forma desafiante.

Tras ese episodio, la directiva le aplicó una sanción económica y Romero decidió marginarlo de las convocatorias para los compromisos ante River y el duelo frente a Aldosivi. Esa marginación deportiva habría sido el detonante de su enojo y del posterior cara a cara subido de tono con el Chino Saja, que terminó de sellar su expulsión del día a día.

Sin chances de ser tenido en cuenta para el cierre del campeonato ante Barracas Central, el ciclo de Espino en la Academia parece sentenciado a falta de unos meses para finalizar el año.

FMZ