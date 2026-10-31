Final de la Copa Libertadores: Conmebol confirmó el horario para Palmeiras vs Estudiantes

La cuenta regresiva entró en su etapa más caliente. Conmebol despejó las últimas dudas que quedaban en torno al evento cumbre del año y anunció de manera oficial el horario en el que se jugará la gran final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

Luego de semanas de especulaciones y tras conocerse que el partido único se disputará en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, el organismo determinó que la pelota comience a rodar a partir de las 17:00 horas del próximo sábado 28 de noviembre.

Montevideo espera por el nuevo campeón

El conjunto platense llega a esta instancia después de una sufrida y épica clasificación en el Maracaná, donde eliminó a Flamengo por penales con una actuación consagratoria de su arquero Fernando Muslera tras sendos empates sin goles.

Del otro lado, el poderoso Verdão también debió extremar recursos desde los doce pasos para dejar en el camino a Fluminense.

Estudiantes vs Palmeiras, la gran final de la Copa Libertadores 2026

Con la confirmación de la hora por parte de Conmebol, los fanáticos albirrojos ya pueden planificar formalmente la hoja de ruta hacia territorio uruguayo.

Para Estudiantes, la cita representa una oportunidad dorada: volver a disputar una definición continental después de 17 años y soñar con levantar su quinta Copa Libertadores, repitiendo la gesta histórica conseguida en 2009.

FMZ