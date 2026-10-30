Racing vs Aldosivi: la "Academia" ganó 2-1 y condenó al "Tiburón" al descenso

El viernes del Torneo Clausura cerró con un partido determinante en Avellaneda. Racing, que ya quedó eliminado de la pelea por los playoffs, le ganó 2-1 a Aldosivi y lo condenó al descenso.

La Academia comenzó perdiendo tras un gol de Andrés Vombergar que ilusionó a todo Mar del Plata. Sin embargo, el Tiburón no pudo sostener la ventaja y terminó sufriendo la remontada: los tantos de Adrián Maravilla Martínez y Nacho Rodríguez sentenciaron su derrota y jugará en la Primera Nacional el próximo año.

Primer tiempo: Aldosivi se puso en ventaja con Vombergar, pero Racing lo empató con Maravilla

El primer tiempo en el Cilindro ofeció emociones intensas. El Tiburón abrió el marcador con un cabezazo de su flamante delantero, pero la Academia respondió rápido y ambos se fueron al descanso igualando 1-1.

Tras avisar en un par de ocasiones, a los 19 minutos del primer tiempo Andrés Vombergar apareció libre en el área para conectar de cabeza un preciso córner ejecutado por Felipe Anso, rompiendo el cero y desatando la ilusión del Tiburón.

Sin embargo, la reacción del equipo local no tardó en llegar. A los 23 minutos, Tomás Conechny habilitó de cabeza por izquierda a Adrián Maravilla Martínez, quien se inventó una gran media vuelta para estampar el empate 1-1.

Lamentablemente para la Academia, el festejo tuvo un sabor agridulce: el delantero arrastró una molestia muscular en el muslo derecho durante la jugada y, visiblemente dolorido, debió ser reemplazado a los 28 minutos por Francisco Fraga.

Segundo tiempo: la "Academia" lo dio vuelta y sentenció al "Tiburón"

Tras un primer tiempo que había dejado el marcador 1-1 gracias a los tantos de Andrés Vombergar para la visita y de Adrián Martínez, la Academia golpeó en el momento justo del complemento, ganó el partido y sentenció al Tiburón al descenso.

A los 10 minutos del segundo tiempo, tras una dura infracción de Joaquín Pombo sobre Lautaro Díaz dentro del área, el árbitro Nazareno Arasa recurrió al VAR para chequear la jugada y sancionó penal. De la ejecución se encargó Ignacio Rodríguez, quien sacó un remate inatajable, alto y al ángulo izquierdo para estampar el 2-1 final.

Con la desventaja, el conjunto marplatense movió el banco e intentó buscar la reacción con los ingresos de Andrés Chávez y Alan Sosa, pero chocó contra la resistencia del fondo local y las intervenciones defensivas de Racing. Los minutos corrieron y, pese a los intentos desesperados de la visita, el marcador no volvió a modificarse.

Con este resultado, Aldosivi selló su descenso matemático a la Primera Nacional, acompañando a Estudiantes de Río Cuarto como el segundo equipo en perder la categoría en la temporada.

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