Votos del Balón de Oro: la mínima diferencia entre Kane y Mbappé y los puntos de Messi

La gala del Balón de Oro dejó mucho de qué hablar y este viernes se terminaron de develar los misterios con la publicación de los cómputos oficiales de la votación.

Lo que en su momento se anticipó como una de las definiciones más cerradas de los últimos tiempos quedó ratificado en números: Harry Kane se quedó con el galardón por una diferencia mínima sobre Kylian Mbappé.

Con Harry Kane como nuevo rey: la lista completa de ganadores del Balón de Oro

Harry Kane, flamante ganador del Balón de Oro 2026

El artillero del Bayern Múnich alcanzó un total de 1.055 puntos gracias a los 40 sufragios que recibió para el primer puesto por parte del jurado de periodistas especializados de todo el mundo.

Muy cerca quedó el delantero del Real Madrid, que acumuló 1.027 unidades (23 votos al primer lugar) y se quedó a tan solo 28 puntos de arrebatarle la gloria al inglés. El podio lo completó el español Lamine Yamal con 881.

La ubicación de Lionel Messi y el resto del top

Por su parte, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, finalizó en la quinta posición de la votación general. El astro rosarino cosechó 612 puntos, quedando por detrás de Kane, Mbappé, Yamal y el español Rodri (cuarto con 726 unidades).

Lionel Messi

Cabe recordar que el sistema de puntuación del Balón de Oro contempla que cada representante periodístico elija a sus 10 mejores futbolistas del período evaluado. El sistema otorga 15 puntos al primer lugar, 12 al segundo, 10 al tercero, y continúa de forma descendente (8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1) hasta completar la decena.

Así quedó conformado el Top de la votación oficial

1. Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich), 1.055 puntos.

2. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 1.027 puntos.

3. Lamine Yamal (España, FC Barcelona), 881 puntos.

4. Rodri (España, Manchester City, FC Barcelona desde agosto de 2026), 726 puntos.

5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami), 612 puntos.

6. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, París Saint-Germain), 541 puntos.

7. Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain), 418 puntos.

8. Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 378 puntos.

9. Michael Olise (Francia, Bayern Múnich), 296 puntos.

10. Fabián Ruiz (España, París Saint-Germain), 201 puntos.

11. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 107 pts.

12. Pau Cubarsi (España, FC Barcelona), 101 pts.

13. Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain), 65 pts.

14. Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain), 59 pts.

15. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 57 pts.

16. Ferran Torres (España, FC Barcelona, Paris Saint-Germain desde agosto de 2026), 44 pts.

17. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 26 pts.

18. Marc Cucurella (España, Real Madrid), 16 pts.

19. Joao Neves (Portugal, Paris Saint-Germain), 15 pts.

20. Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain), 12 pts.

21. Gabriel (Brasil, Arsenal), 11 pts.

22. Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán), 11 pts.

23. Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain), 8 pts.

24. Luis Díaz (Colombia, Bayern de Múnich), 8 pts.

25. Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain), 7 pts.

26. Dayot Upamecano (Francia, Bayern de Múnich), 5 pts.

27. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United), 5 pts.

28. Julián Quiñones (México, Al-Qadsiah), 4 pts.

29. Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr), William Saliba (Francia, Arsenal), 2 pts.

FMZ