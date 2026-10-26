Con Harry Kane como nuevo rey: la lista completa de ganadores del Balón de Oro

El Balón de Oro 2026 ya tiene dueño. En la gala celebrada este lunes 26 de octubre, la revista France Football distinguió a Harry Kane como el mejor futbolista del planeta. El atacante de la selección inglesa y del Bayern Múnich alcanzó la cúspide individual tras rubricar una campaña formidable, en la que cosechó 71 conquistas, repartió 8 asistencias, alzó el trofeo de la Bundesliga y tuvo una actuación consagratoria en la Copa del Mundo.

De esta manera, el goleador de 33 años ingresa al selecto grupo de dueños de la estatuilla dorada, un galardón creado en 1956 que, a lo largo de siete décadas, pasó por distintas etapas reglamentarias: desde su origen exclusivo para futbolistas europeos, pasando por la apertura en 1995 a cualquier nacionalidad dentro de ligas de Europa, hasta la democratización total del certamen fijada en 2007.

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026: el delantero inglés se coronó como el mejor futbolista del mundo

El podio histórico: la era Messi-Ronaldo y los perseguidores

A pesar de la irrupción de nuevos ganadores en las últimas temporadas, el tope del ranking histórico se mantiene custodiado por la mayor rivalidad del fútbol contemporáneo, con Lionel Messi en la cima absoluta de la tabla.

Los futbolistas con más títulos en la historia del Balón de Oro son:

Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985. Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974. Marco van Basten (3): 1988, 1989 y 1992.

Un escalón por detrás, con dos galardones cada uno, figuran leyendas de la talla de Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge y Ronaldo Nazário.

Messi, el máximo ganador de Balones de Oro

El historial completo del Balón de Oro masculino (1956-2026)

A continuación, la nómina año por año con todos los reyes del fútbol mundial reconocidos por France Football:

2026: Harry Kane (Inglaterra)

2025: Ousmane Dembélé (Francia)

2024: Rodri (España)

2023: Lionel Messi (Argentina)

2022: Karim Benzema (Francia)

2021: Lionel Messi (Argentina)

2020: Cancelado por pandemia

2019: Lionel Messi (Argentina)

2018: Luka Modrić (Croacia)

2017: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2016: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015: Lionel Messi (Argentina)

2014: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2013: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2012: Lionel Messi (Argentina)

2011: Lionel Messi (Argentina)

2010: Lionel Messi (Argentina)

2009: Lionel Messi (Argentina)

2008: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2007: Kaká (Brasil)

2006: Fabio Cannavaro (Italia)

2005: Ronaldinho (Brasil)

2004: Andriy Shevchenko (Ucrania)

2003: Pavel Nedvěd (República Checa)

2002: Ronaldo (Brasil)

2001: Michael Owen (Inglaterra)

2000: Luís Figo (Portugal)

1999: Rivaldo (Brasil)

1998: Zinedine Zidane (Francia)

1997: Ronaldo (Brasil)

1996: Matthias Sammer (Alemania)

1995: George Weah (Liberia)

1994: Hristo Stoichkov (Bulgaria)

1993: Roberto Baggio (Italia)

1992: Marco van Basten (Países Bajos)

1991: Jean-Pierre Papin (Francia)

1990: Lothar Matthäus (Alemania)

1989: Marco van Basten (Países Bajos)

1988: Marco van Basten (Países Bajos)

1987: Ruud Gullit (Países Bajos)

1986: Igor Belánov (Unión Soviética / Ucrania)

1985: Michel Platini (Francia)

1984: Michel Platini (Francia)

1983: Michel Platini (Francia)

1982: Paolo Rossi (Italia)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Alemania)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Alemania)

1979: Kevin Keegan (Inglaterra)

1978: Kevin Keegan (Inglaterra)

1977: Allan Simonsen (Dinamarca)

1976: Franz Beckenbauer (Alemania)

1975: Oleh Blojín (Unión Soviética / Ucrania)

1974: Johan Cruyff (Países Bajos)

1973: Johan Cruyff (Países Bajos)

1972: Franz Beckenbauer (Alemania)

1971: Johan Cruyff (Países Bajos)

1970: Gerd Müller (Alemania)

1969: Gianni Rivera (Italia)

1968: George Best (Irlanda del Norte)

1967: Flórián Albert (Hungría)

1966: Bobby Charlton (Inglaterra)

1965: Eusébio (Portugal)

1964: Denis Law (Escocia)

1963: Lev Yashin (Unión Soviética)

1962: Josef Masopust (Checoslovaquia)

1961: Omar Sívori (Argentina / Italia)

1960: Luis Suárez (España)

1959: Alfredo Di Stéfano (Argentina / España)

1958: Raymond Kopa (Francia)

1957: Alfredo Di Stéfano (Argentina / España)

1956: Stanley Matthews (Inglaterra)

BP