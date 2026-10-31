Bayern vs Dortmund se transmitió con figuras de Playmobil: la innovadora propuesta de la Bundesliga

La Bundesliga sorprendió al mundo del fútbol con una propuesta diferente para uno de sus partidos más importantes. El clásico entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund también se transmitió en una versión protagonizada por figuras de Playmobil, que recrearon en tiempo real cada movimiento del encuentro disputado este sábado en el Allianz Arena.

Los once que se perfilan y las piezas que mueven Arruabarrena y Ponzio de cara al Superclásico

La iniciativa, desarrollada junto a la marca de juguetes y Sky Sports, se llamó Sky Sport Spezial – Next Level. No se trató de una animación basada en imágenes posteriores: la transmisión utilizó los datos oficiales del partido para representar virtualmente los movimientos de los futbolistas, la pelota y el árbitro mientras el encuentro se desarrollaba en la cancha.

Para conseguirlo, la Bundesliga aprovechó un sistema de seguimiento tridimensional que registra los desplazamientos de los jugadores mediante un modelo digital de 21 puntos de referencia en el cuerpo. Esa información permitió trasladar cada pase, carrera, remate y gol a un escenario virtual construido con estética Playmobil.

La experiencia contó con relato y comentarios propios, además de recursos interactivos, cámaras especiales y minijuegos. La emisión estuvo disponible a través de Sky Sport Bundesliga 3, WOW y RTL+, mientras que TOGGO ofreció la previa. La transmisión tradicional del encuentro también se mantuvo disponible para quienes preferían seguir el fútbol con imágenes reales.

La propuesta llegó acompañada de otra novedad comercial: Playmobil lanzó una colección de 198 figuras correspondientes a futbolistas de los 18 clubes de la Bundesliga, con once representantes por equipo.

Kane, ganador del balón de oro, erró un penal

Conmebol confirmó el horario para la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

En la cancha, el espectáculo estuvo a la altura de la expectativa. Bayern y Borussia Dortmund empataron 2-2 en un partido que tuvo goles de Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Serhou Guirassy y Fábio Silva. El conjunto local estuvo dos veces en ventaja, pero el Dortmund consiguió la igualdad definitiva a los 89 minutos.

LT