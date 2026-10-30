La Asociación del Fútbol Argentino publicó el Boletín N° 6967 de su Tribunal de Disciplina con resoluciones de las últimas jornadas del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Entre ellas se confirmó una multa económica para Estudiantes de La Plata por un informe contra su presidente Juan Sebastián Verón.

Juan Sebastián Verón

La multa corresponde al partido que Estudiantes y San Lorenzo disputaron en la Fecha 13 del Clausura. El juez Sebastián Martínez Beligoy, sobrino del director nacional de Arbitraje Federico Beligoy, había parado el partido por advertir la presencia de Verón en las inmediaciones del banco de suplentes local.

La sanción de AFA a Juan Sebastián Verón

El Tribunal de Disciplina evaluó el informe y resolvió multar a Estudiantes apoyándose en el Artículo 12, 3 a) del Código Disciplinario, que señala “Cualquier hecho inmoral o reprobable o acto que signifique indisciplina, no previsto en este Código será reprimido con la pena adecuada a su naturaleza, gravedad y circunstancias, pudiendo aplicarse las siguientes sanciones: amonestación, multa y clausura de cancha limitada a equipo de hasta tres fechas, pérdida de partido, deducción en la tabla de posiciones hasta seis puntos”.

Boletín Oficial con sanción a Estudiantes

Verón apareció en un lugar no permitido con el agravante de acarrear una suspensión de tres meses por parte del mismo Tribunal tras haber ingresado al campo de juego para increpar al árbitro Darío Herrera durante la final de Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central.

Juan Sebastián Verón

El presidente no tiene restricciones de ingreso al estadio, pero no puede ejercer funciones dirigenciales dentro del mismo. El Pincha fue multado por el valor de 1.000 entradas, representando una sanción económica de 50.000.000 de pesos.

River votó en contra del nuevo formato de torneo para 2027

La resolución del Tribunal de Disciplina llegó tras la reunión de Comité Ejecutivo en la que Estudiantes no tuvo, por decisión propia, representación ejecutiva. Además, el club emitió un comunicado en redes apoyando el voto negativo de River ante la ratificación del nuevo formato para la Liga Profesional 2027.