La CONMEBOL rechazó la denuncia de Flamengo contra Estudiantes por Marcos Rojo

La CONMEBOL rechazó la denuncia presentada por Flamengo contra Estudiantes de La Plata por la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. La Comisión Disciplinaria desestimó íntegramente la protesta del conjunto brasileño y también su solicitud de medidas cautelares. De esta manera, el Pincha mantiene su lugar en la final del certamen continental, en la que enfrentará a Palmeiras.

El reclamo se originó después de que Rojo jugara en el empate sin goles entre ambos equipos en el Maracaná, el pasado 22 de octubre. Estudiantes se había clasificado tras imponerse por penales, pero la presencia del defensor generó una controversia reglamentaria que amenazó con trasladar la definición de la serie a los escritorios.

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El conflicto había comenzado antes del partido. Estudiantes solicitó a la CONMEBOL incorporar a Rojo a la lista de buena fe en reemplazo del lesionado Gabriel Neves. Sin embargo, el organismo rechazó el pedido luego de consultar a la FIFA, debido a que el mercado de pases argentino ya había cerrado y el defensor había disputado partidos oficiales con Racing.

Ante esa negativa, el club platense recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que el 21 de octubre autorizó provisoriamente la participación del futbolista. Esa medida permitió que Rojo estuviera disponible para la revancha, aunque no garantizó que su inclusión quedara exenta de posibles consecuencias deportivas o disciplinarias.

El club de Rio de Janeiro había advertido que presentaría una protesta si el defensor jugaba y cumplió con ese anuncio después de quedar eliminado. El club brasileño sostuvo que la autorización provisoria no resolvía definitivamente la legalidad de la inscripción y pidió que la CONMEBOL se pronunciara antes de la final. Ahora, la Comisión Disciplinaria rechazó ese planteo.

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La resolución representa un alivio para Estudiantes, pero no necesariamente cierra toda la discusión jurídica. Flamengo todavía dispone de un plazo de siete días corridos para apelar ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL. Además, el TAS debe resolver el fondo de la apelación presentada por el club argentino, por lo que todavía puede haber novedades en el expediente.

Ahora si, el equipo dirigido por Alexander Medina puede continuar con la preparación para la final de la Libertadores frente a Palmeiras, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

LT