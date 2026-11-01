"No hemos conseguido nada": la reflexión de Paredes tras el triunfo de Boca en el Superclásico

Leandro Paredes analizó la victoria de Boca por 1 a 0 frente a River en La Bombonera. El volante central fue una de las piezas clave en el esquema del Vasco Arruabarrena para dominar el desarrollo del Superclásico y sellar tres puntos fundamentales en las aspiraciones del club de La Ribera.

Superclásico: Boca ganó 1-0, River terminó con 9 y se fue furioso con Ramírez

La emoción del triunfo y la mesura puertas adentro

El festejo en el campo de juego tras el triunfo dio paso a la cautela en la voz de uno de los referentes del mediocampo. Lejos de euforias desmedidas, Leandro Paredes dejó en claro cuál es la postura del plantel azul y oro de cara al cierre de la temporada: "Felices, como digo siempre, uno sueña con esto, uno sueña con jugar este tipo de partidos, se lo dije como le digo siempre a mi compañero, lo que íbamos a vivir era algo único, sabíamos que iba a ser así, lo fue, así que felices, felices que se ganó, que se ganó un partido importante, por el contexto, por el rival y demás, pero no hemos conseguido nada, tomamos un paso".

Consultado sobre la exigencia constante que transmite el cuerpo técnico, reafirmó la sintonía que existe entre los futbolistas y el entrenador en la recta final del año: "Sí, sí, pero siempre fuimos conscientes de eso, queríamos competir hasta el final en todas las competencias, lo estamos haciendo, pero te repito, no hemos conseguido nada, estamos muy cerca de todo."

La lectura de un clásico especial y las claves de la victoria

La previa de un Superclásico siempre arrastra un condimento extra de tensión y expectativas, un factor que el mediocampista reconoció con naturalidad al valorar la trascendencia del enfrentamiento ante el eterno rival en La Bombonera: "Sí, pero fue siempre así, será siempre así, es un clásico, lo importante es que se ganó, que conseguimos el objetivo y estamos, como dije recién, a un paso."

Para cerrar, sintetizó en pocas palabras el motivo principal por el cual el Xeneize se quedó con los tres puntos fundamentales en juego: "Porque creo que hicimos un partido mucho más inteligente".

BP