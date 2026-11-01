Boca quedó primero en la tabla anual tras el Superclásico: qué necesita para ser campeón

Boca consiguió mucho más que una victoria en el Superclásico. El equipo de Rodolfo Arruabarrena derrotó 1-0 a River en La Bombonera, con un cabezazo de Lautaro Di Lollo, y quedó como único líder de la tabla anual del fútbol argentino. Con 60 puntos y una fecha por disputarse, el Xeneize quedó muy cerca de conquistar el título de Campeón de Liga 2026 y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

Boca Juniors

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El resultado modificó una pelea que había tenido movimientos durante todo el fin de semana. Rosario Central había vencido 2-1 a Sarmiento en Junín y alcanzado los 59 puntos, por lo que había trepado transitoriamente a la cima. Sin embargo, el triunfo de Boca en el clásico le permitió llegar a las 60 unidades y recuperar el primer puesto.

Detrás aparecen el Canalla, con 59 puntos, y Argentinos Juniors, con 57 y un partido menos. Más atrás quedaron Vélez (56), Instituto y Gimnasia (54), Independiente Rivadavia (53) y River (52). El Millonario, que terminó el Superclásico con nueve futbolistas por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, perdió terreno en la pelea por los puestos internacionales.

¿Qué necesita Boca para ser campeón? El panorama es favorable: depende de sí mismo. En la última fecha recibirá a Defensa y Justicia y, si consigue una victoria, llegará a los 63 puntos. Esa cifra será inalcanzable para Rosario Central, que todavía debe jugar ante Estudiantes de Río Cuarto y cuyo máximo posible es de 62 unidades.

Boca Juniors en el Superclásico

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El único equipo que puede igualar la línea de Boca es Argentinos Juniors. El Bicho suma 57 puntos y tiene dos compromisos por delante: visitará a Atlético Tucumán y luego recibirá a Huracán. Si gana los dos, también llegará a 63. En ese escenario, el primer criterio de desempate será la diferencia de gol: Boca tiene +22, mientras que el conjunto de La Paternal registra +11.

Por eso, el Xeneize llega a la definición con una ventaja importante. Si le gana a Defensa y Justicia, Central ya no podrá alcanzarlo y Argentinos necesitará ganar sus dos partidos y dar vuelta una diferencia de gol considerable, que hoy es de 11 goles. El Superclásico le dio a Boca tres puntos fundamentales, la clasificación a la Libertadores 2027 y la posibilidad concreta de cerrar la temporada con un nuevo título.

LT