Los puntajes de Boca en el Superclásico ante River del Clausura 2026

El Xeneize se quedó con un Superclásico muy disputado y supo aprovechar la ventaja numérica que tuvo desde los siete minutos por la expulsión de Martínez Quarta. Encontró la diferencia a través de Lautaro Di Lollo, pero no logró transformar esa superioridad en un dominio absoluto. Le costó generar situaciones claras para ampliar el marcador y terminó defendiendo una ventaja mínima en un partido cargado de tensión y polémicas.

Álvaro Montero (6): Tuvo poco trabajo, pero respondió cuando River intentó acercarse. Transmitió seguridad en los centros y estuvo atento para resolver las pocas situaciones de peligro.

Leandro Lozano (6): Cumplió en defensa y se mostró firme en los duelos. No tuvo demasiadas proyecciones, pero aportó orden por su sector.

Lautaro Di Lollo (8): La gran figura de la tarde. Marcó de cabeza el único gol del partido y fue sólido en defensa. Además, tuvo otra oportunidad para convertir y mostró personalidad en un clásico muy caliente.

Facundo Herrera (5): Tuvo algunas dificultades para controlar los movimientos de los atacantes de River y recibió una amarilla. Fue reemplazado en el entretiempo.

Lautaro Blanco (5): Alternó buenas y malas. Le costó encontrar profundidad por su banda y quedó involucrado en una de las jugadas más discutidas del arbitraje. Fue amonestado en el complemento.

Santiago Ascacíbar (6): Se hizo presente en la mitad de la cancha, ganó algunos duelos y buscó llegar al área. Tuvo una ocasión clara para ampliar la ventaja, pero no logró definirla.

Leandro Paredes (6): Intentó manejar los tiempos y fue una referencia para la salida del equipo. Probó de tiro libre y tuvo un remate que exigió a Beltrán. La tensión del partido también lo llevó a discutir y recibir una amarilla.

Milton Delgado (6): Trabajó en silencio, con recuperación y despliegue. Aportó equilibrio para que Boca pudiera sostener la ventaja sin desordenarse.

Leonel Flores (5): Tuvo movilidad, aunque le costó encontrar espacios para desequilibrar. No logró gravitar demasiado y salió en el segundo tiempo.

Miguel Merentiel (5): Su corrida derivó en la jugada que terminó con la expulsión de Martínez Quarta. Después le costó entrar en contacto con la pelota y no tuvo demasiadas situaciones.

Sebastián Villa (7): Fue determinante con la pelota parada. Ejecutó el córner que terminó en el cabezazo de Di Lollo y aportó velocidad para atacar los espacios. Le faltó precisión en algunas decisiones.

Ingresaron

Ayrton Costa (6): Entró en el entretiempo por Herrera y aportó firmeza para sostener la ventaja.

Alan Velasco (5): Reemplazó a Flores. Tuvo algunas intervenciones, aunque no consiguió cambiar demasiado el desarrollo del partido.

Enner Valencia (5): Ingresó por Merentiel y colaboró en la presión durante el tramo final.

DT: Rodolfo Arruabarrena (6): Su equipo aprovechó la ventaja numérica y encontró el gol. Sin embargo, le costó transformar esa superioridad en más situaciones claras y terminó sufriendo más de lo esperado para cerrar el resultado.