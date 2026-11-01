Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los 7 minutos del Superclásico entre Boca y River

River sufrió un duro contratiempo en el comienzo del Superclásico ante Boca. A los 7 minutos del primer tiempo, Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja por un agarrón sobre Miguel Merentiel, que se escapaba en dirección al arco defendido por Santiago Beltrán.

Multitudinario banderazo de River en el Monumental en la previa del Superclásico

La jugada se produjo cuando el delantero uruguayo ganó la posición y quedó con posibilidades de enfrentar al arquero. El defensor millonario lo sujetó para impedir que continuara su carrera y el árbitro Nicolás Ramírez recurrió al VAR para revisar la acción.

Después de observar las imágenes, el juez decidió expulsar al zaguero. De esta manera, River quedó con diez futbolistas cuando apenas se habían disputado siete minutos, en un escenario muy complicado para el equipo de Leonardo Ponzio.

LT.