Multitudinario banderazo de River en el Monumental en la previa del Superclásico

En la previa de una nueva edición del Superclásico entre Boca y River, el marco en las inmediaciones de Núñez estuvo a la altura de las grandes citas. Una masa de simpatizantes se congregó sobre la avenida Udaondo para montar un banderazo repleto de bombas de humo, fuegos de artificio y cánticos de apoyo, con la intención de respaldar al micro de la delegación en su salida pautada minutos antes de las 13.

Boca vs. River, por el Torneo Clausura

Ante la imposibilidad de asistir en condición de visitantes, los fanáticos millonarios buscaron contagiar su entusiasmo al grupo en el trayecto previo al traslado, transformando la entrada principal del club en una marea roja y blanca que acompañó al micro en su partida hacia la Ribera.

Entre las habituales demostraciones de afecto hacia los futbolistas, una de las grandes postales de la jornada la protagonizó un trapo gigante desplegado en los accesos internos del estadio. Con la frase "Leo Ponzio, el más campeón", los hinchas colgaron una pancarta que retrata al actual director técnico sosteniendo la Copa Libertadores obtenida en Madrid en 2018.

El gesto sirvió como respaldo explícito para el entrenador en vísperas de su primer gran examen clásico desde el banco de suplentes. Cabe recordar que el ex mediocampista ostenta el récord de ser el deportista más laureado de la historia de la institución con 18 conquistas, un legado que la tribuna decidió rendirle homenaje antes de afrontar una parada brava fuera de casa.

BP