Inter Miami ganó 2-1 en su visita al New England Revolution con un Lionel Messi estelar en el Estadio de Boston, una de las sedes del Mundial 2026. El argentino de 39 años asistió a Germán Berterame para el empate parcial de su equipo y luego, a siete minutos del cierre, consumó la remontada con sello propio.

Messi escapó entre tres jugadores y terminó pisando el área para cruzar su zurdazo a gol. Un gesto simple pero cargado de jerarquía para la explosión del estadio. Lionel mantiene una increíble performance goleadora en la temporada y conduce a Inter Miami a la pelea de un nuevo título.

Los increíbles registros de Lionel Messi con el gol 1000 en el horizonte

Lionel Messi lleva nueve goles en sus últimos diez partidos con Inter Miami, y ya firmó 30 en 35 partidos de la Temporada 2026. El rosarino atraviesa la segunda mejor temporada goleadora desde que llegó a Estados Unidos (Marcó 43 en 49 duelos de 2025) y también la segunda mejor en sus últimos seis años a nivel clubes.

Lionel Messi en Inter Miami

Con 937 goles oficiales, solo 63 tantos separan a Lionel Andrés Messi de las 1000 conquistas oficiales. Un objetivo más que ambicioso, pero proyectable teniendo en cuenta que el argentino anotó 73 en sus últimos dos años con Inter Miami, y tiene, al menos, un par de temporadas más con vínculo firmado.

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Así marcha el Inter Miami de Messi en la MLS

La victoria colocó a Inter Miami en el segundo puesto de la Conferencia Este, solo superado por el gran andar de Nashville, mejor equipo de la temporada regular y ganador del Supporters Shield.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul

Con el pasaje a Playoffs asegurado, Inter Miami cerrará la instancia el próximo domingo como local de Charlotte FC, antes de iniciar los mano a mano en búsqueda del bicampeonato de MLS.

NZ