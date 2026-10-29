Lucas Trejo reveló la ayuda que le envió la familia de Lionel Messi en plena tragedia

A cuatro meses del devastador terremoto que golpeó a Venezuela, el defensor argentino Lucas Trejo, quien perdió a su esposa y a sus dos hijos en la tragedia, reveló un gesto solidario que trasciende lo deportivo por parte de la familia Messi, especialmente de Lionel y Antonela Roccuzzo.

En diálogo con Radio La Red, el exjugador de Instituto contó que recibió ayuda del ex capitán de la Selección argentina y de su pareja, quienes le hicieron llegar elementos de primera necesidad, además de prendas de vestir del propio Leo.

Lucas Trejo

La ayuda de Antonela y su fundación en el epicentro del desastre

Mientras Trejo intentaba mantenerse en pie rodeado de devastación y sin provisiones junto a un grupo de allegados que lo secundaba en la búsqueda, la primera gran ayuda llegó de forma inesperada.

"La primera persona que nos ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, fue Antonela Roccuzzo y su Fundación", reveló el futbolista.

Luego, agregó: "Nos mandó agua, alimentos, elementos para tener internet y poder armar una carpa para quedarnos a dormir en medio de los escombros. Es algo que no me voy a olvidar nunca".

Las valijas que le mandó Lionel Messi en pleno Mundial

El costado más íntimo y personal del gesto se completó semanas después, cuando Trejo logró regresar a la Argentina sin una sola pertenencia.

En su llegada a Córdoba, la asistencia le llegó a través del hijo del ex entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, quien se presentó con dos valijas cargadas de significado.

Una de ellas contenía ropa y dinero recaudado por los propios trabajadores del Inter Miami para reequipar al defensor, mientras que la otra fue enviada directamente por Lionel Messi.

Lionel Messi

"La otra maleta me la mandaba Leo con ropa o zapatillas de él. Él estaba jugando el Mundial y, así y todo, se hizo presente. Es asombroso que un jugador de su talla global, el mejor de la historia, haya tenido ese gesto conmigo y con mi familia en semejante momento. Fue un gesto hermoso", reveló Trejo sobre Messi.

Por último, expresó su deseo de conocer al plantel del Inter Miami y a toda la familia Messi: "Es asombrosa la calidad humana que hay en ese club. Espero pronto poder ir para darles un abrazo y agradecerles a cada uno que tuvo ese gesto conmigo".

FMZ