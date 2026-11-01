domingo 01 de noviembre del 2026
Superclásico

Rodolfo D’Onofrio explotó contra el arbitraje en el Superclásico: “Qué ladrones que son”

El expresidente de River publicó dos mensajes en sus redes sociales durante el partido ante Boca. Primero cuestionó la expulsión del defensor y luego reclamó un penal que, según su interpretación, no fue sancionado ni revisado por el VAR

Stefano Di Carlo y Rodolfo D'Onofrio
Stefano Di Carlo y Rodolfo D'Onofrio | Redes personales
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Rodolfo D’Onofrio expresó toda su bronca contra el arbitraje durante el Superclásico entre Boca y River. El expresidente del Millonario publicó dos mensajes en su cuenta de X en los que cuestionó las decisiones de Nicolás Ramírez, especialmente después de la expulsión de Lucas Martínez Quarta, a los siete minutos del primer tiempo.

Donofrio
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“Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto”, escribió D’Onofrio en su primera publicación, luego de que el defensor fuera expulsado por un agarrón sobre Miguel Merentiel cuando el delantero se encaminaba hacia el arco.

Minutos más tarde, el exdirigente volvió a apuntar contra el arbitraje y recordó una jugada que, desde su perspectiva, debió terminar en penal para River. “¿Se acuerdan en la cancha de River? Si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó. Podrán ser lo que quieran, pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”, expresó.

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Los mensajes de D’Onofrio sumaron tensión a un Superclásico que ya había quedado condicionado por la temprana expulsión de Martínez Quarta. El exmandatario riverplatense manifestó su malestar con el arbitraje y cuestionó tanto la decisión que dejó a su equipo con diez jugadores como la intervención del VAR en una acción posterior.

Esto no solo desató la burla de los hinchas Xeneizes, sino también la respuesta automática de los hinchas de Boca que se sintieron perjudicados bajo su gestión en el Millonario. Los hinchas de River no defendieron a D’Onofrio, ya que la jugada de Martínez Quarta es clara, sino que lo acusaron de querer bancar al defensor.

LT.

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