La formación de River para el Superclásico ante Boca

Sin margen de error en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores, River Plate visita este domingo a Boca en La Bombonera. Leonardo Ponzio confimró la vuelta de dos experimentados en el fondo y el reemplazante de Aníbal Moreno en el medio.

Boca vs. River, por el Torneo Clausura

Dos retornos de peso en la línea defensiva

De cara a un cruce decisivo para sus aspiraciones en la tabla anual, Leonardo Ponzio devolverá la titularidad a dos piezas clave del fondo. En la zaga central, Lucas Martínez Quarta regresará en lugar de Lautaro Rivero —quien viene de convertir el gol de la victoria frente a Racing— para hacer dupla con Nicolás Otamendi. El retorno del Chino estaba estipulado previamente, luego de haber cumplido su fecha de suspensión por haber alcanzado la quinta amarilla ante Belgrano.

Por su parte, el lateral izquierdo sufrirá una modificación con la reaparición de Marcos Acuña. El Huevo dejó atrás un traumatismo en el empeine izquierdo sufrido ante Sarmiento en Junín y volverá al once inicial en reemplazo de Francisco Ortega, brindando mayor experiencia internacional en la banda.

Marcos Acuña vuelve a la titularidad

La oportunidad de un juvenil Lucas Silva

Aníbal Moreno no logró entrenarse con normalidad a lo largo de la semana por la discopatía lumbar que lo margina desde hace un mes y medio, lo que sumado a la lesión de Fausto Vera deja el puesto vacante. Ante este panorama, el juvenil de 19 años Lucas Silva asumirá la contención en la mitad de la cancha.

Formación de River

El tridente ofensivo definido para La Bombonera

En el ataque, el panorama ofrece mayor claridad. A pesar de la sequía goleadora de los centrodelanteros, Lucas Beltrán mantendrá la titularidad en el frente de ataque por encima de Sebastián Driussi. La ofensiva se completará con los ingresos de Ángel Correa y Thiago Almada por los extremos para conformar el tridente que buscará romper la defensa rival.

Los once de Ponzio para el Superclásico

La alineación de River para saltar al campo de juego está integrada por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

BP