La formación de Boca para el Superclásico ante River

Boca Juniors jugará este domingo desde las 15 en La Bombonera ante River por la penúltima fecha del Torneo Clausura. De cara a un cruce crucial para conservar las aspiraciones de terminar en lo más alto de la tabla anual, Rodolfo Arruabarrena realizará un cambio obligado y natural en la línea de fondo.

Boca vs. River, por el Torneo Clausura

Tras haber descansado frente a Independiente por una molestia muscular derivada de la seguidilla de minutos disputados en el tramo final del certamen, Lautaro Blanco volverá a ocupar el lateral izquierdo de la defensa en lugar de Malcom Braida, quien aguardará su chance en el banco de relevos.

Lautaro Blanco

El resto de la estructura defensiva y la zona del mediocampo se mantendrá sin sorpresas. El entrenador apostará por la base que viene sosteniendo la estructura en los partidos decisivos, con Álvaro Montero bajo los tres palos y una mitad de cancha que combina equilibrio y tenencia con el tridente integrado por Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado.

Villa y Flores serán los acompañantes de Merentiel en el ataque

En la previa, la única duda en la alineación titular radicaba en los acompañantes de Miguel Merentiel en el frente de ataque. Tres futbolistas se disputaban dos lugares para completar las alas de la ofensiva azul y oro: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco.

En Avellaneda, el Vasco se inclinó por la dupla conformada por Velasco y Flores. Sin embargo, el ingreso del colombiano resultó determinante para destrabar el partido frente al Rojo, ya que asistió a Facundo Herrera de cabeza en la jugada que le dio el triunfo agónico al equipo. Esa actuación le permitió ganar terreno en la consideración y genera la principal incógnita del cuerpo técnico a pocas horas del inicio del choque.

De esta manera, el DT escogió a Sebastián Villa y Leonel Flores para ser los titulares de la linea de ataque junto a Merentiel.

Arruabarrena definió el equipo

Los once probables

Si bien el entrenador terminará de definir el equipo en la antesala del encuentro, la formación que asoma para saltar al campo de juego estaría conformada por: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

BP