River votó en contra del nuevo formato de torneo para 2027

En un nuevo capítulo de la distante relación entre River Plate y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la dirigencia millonaria dejó en clara su posición política y dirigencial durante la última reunión del Comité Ejecutivo. A través de su vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel, la institución de Núñez emitió el único voto en contra del proyecto que busca reestructurar el formato de los torneos a partir de la temporada 2027.

La presencia de River en la mesa de decisiones había generado expectativas de consenso, dado que el club venía insistiendo en la necesidad de modificar el calendario y modernizar la competencia. Sin embargo, la discrepancia de fondo respecto al volumen de clubes participantes terminó inclinando la balanza hacia el rechazo total de la propuesta impulsada por la casa madre del fútbol argentino.

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La propuesta rechazada y la ausencia forzada de Estudiantes

Durante el debate previo a la votación, Villarroel reconoció aspectos positivos de la iniciativa, como la búsqueda de un fixture donde todos los contendientes se enfrenten entre sí para aportar equidad deportiva. No obstante, la dirigencia de River condicionó cualquier apoyo a un reordenamiento profundo de la categoría máxima.

En ese sentido, el directivo de Núñez presentó una moción para proyectar una Liga Profesional integrada únicamente por 20 equipos, una iniciativa que fue descartada de plano por el resto de los representantes de las instituciones presentes.

Por su parte, Estudiantes de La Plata, club que comparte plenamente la postura crítica de River respecto a la sobrepoblación de equipos en Primera División, no pudo sumar su voto en la asamblea debido a que se encuentra suspendido, dejando al Millonario como la única voz opositora en los registros de la votación.

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Un formato que no resuelve el problema de fondo

Para la conducción del conjunto millonario, la permanencia de 30 clubes en la máxima divisional invalida cualquier intento de mejora o parche reglamentario. En los pasillos de Núñez sostienen que la masividad del certamen atenta contra la competitividad y la calidad del producto audiovisual y deportivo.

En River consideran que la prioridad absoluta debe ser el achicamiento paulatino del cupo de participantes. Por esa razón, y pese a los acercamientos previos en temas administrativos, el club ratificó su alineamiento histórico y se opuso de forma enérgica a la aprobación del certamen para 2027.

BP