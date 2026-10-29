El partido despedida de Carlos Tevez sigue tomando forma y el evento del próximo domingo 20 de diciembre contará, entre varios invitados estelares, con la presencia de Lionel Andrés Messi, tal como confirmó el Apache.

Carlos Tevez y Lionel Messi

Luego de revelarse la intención de juntar por primera vez en un mismo equipo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Carlitos Tevez dio pistas sobre la presencia de ambos en el esperado homenaje que lo tendrá como protagonista en La Bombonera.

Tevez confirmó a Messi y Riquelme para el “Adiós Apache”

Carlitos Tevez participó del ciclo de YouTube “Rio Meets”, entrevistas presentadas por el mismísimo Rio Ferdinand, destacado defensor inglés con larga trayectoria en Manchester United devenido en comentarista deportivo. Tevez y Ferdinand fueron compañeros durante tres años en el United, y juntos conquistaron la Champions League 2007/08 en un plantel que tenía a Cristiano Ronaldo como figura estelar.

“Vamos a ver si armamos el equipo del que estábamos hablando” lanzó Carlitos Tevez ante la pregunta de Rio Ferdinand sobre su despedida del próximo domingo 20 de diciembre. El Apache recordó el tridente que formó junto a Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, colocándola entre las mejores delanteras del Siglo XXI.

Cristiano Ronaldo le ganó a Messi el polémico BOAT, Balón de Oro de todos los tiempos

“¿Messi va a jugar?”, preguntó Rio tras confirmar su presencia. “Sí”, aseguró Tevez con una sonrisa, confirmando de inmediato que Juan Román Riquelme también volverá a ponerse los cortos para el evento.

Los invitados de Carlos Tevez para su partido despedida

El partido enfrentará a “Boca contra mis amigos”, en palabras de Tevez, y cuenta con todo tipo de invitaciones estelares, grandes futbolistas con los que Carlitos compartió en su extraordinaria carrera internacional.

Tevez, excompañero de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

A Lionel Messi y Juan Román Riquelme se suman otras participaciones confirmadas como Kun Agüero, Gabriel Batistuta, Arturo Vidal, Patrice Evra, Cuchu Cambiasso, Martín Palermo, Sebastián Battaglia y Nicolás Burdisso, entre otros.

Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, Andrea Pirlo, Wayne Rooney y Paul Pogba resaltan entre los invitados.

NZ