Cristiano Ronaldo metió un hat-trick con Al-Nassr y quedó a 15 goles de los 1000

Al igual que la de Lionel Messi, la vigencia de Cristiano Ronaldo en la elite del fútbol mundial sigue siendo impresionante. Apenas un día después de haber sido distinguido con el premio BOAT (Balón de Oro de todos los tiempos), el portugués ratificó que su voracidad goleadora con un hat-trick en la goleada por 5-3 de Al-Nassr sobre Al-Kholood.

El Comandante no solo le dio tres puntos vitales a su equipo, sino que dio un paso gigante hacia su gran obsesión profesional: la mítica y casi inaccesible barrera de los 1000 goles oficiales en su carrera.

El desarrollo del encuentro en la Saudi Pro League tuvo todos los condimentos de un verdadero partidazo. Con el marcador un tanto convulsionado e igualado 2-2, el cinco veces ganador del Balón de Oro asumió el liderazgo absoluto para ponerse el equipo al hombro y destrabar el marcador.

Cristiano Ronaldo le ganó a Messi el polémico BOAT, Balón de Oro de todos los tiempos

El show de goles de Cristiano

Luego de un primer tiempo muy disputado, que terminó con un electrizante 2-2, apareció el Bicho para cambiar la tónica del partido. Apenas 15 minutos después del inicio del complemento, el conjunto que viste de amarillo dio vuelta la historia.

El primer tanto llegó tras una gran jugada de su compatriota Joao Félix, quien ingresó al área y le cedió la pelota a Ronaldo. El delantero apareció sin marca y solo tuvo que empujarla con la pierna izquierda para poner el 3-2.

Tan solo cinco minutos más tarde, otra genialidad de Félix volvió a encontrar al astro portugués. El joven se deshizo de la defensa con un regate espectacular, envió un centro preciso y Cristiano conectó un cabezazo letal para sellar su doblete.

Con el marcador 4-2, la fiesta estaba lejos de terminar. A falta de diez minutos para el cierre, un pase preciso encontró a Sadio Mané, quien quedó mano a mano con el arquero. Sin embargo, al intentar regatearlo, se le fue larga la pelota y el africano optó por asistir al delantero de 41 años, que apareció sin marca dentro del área y solo tuvo que empujarla con la derecha para sellar su hat-trick.

Protagonismo absoluto en la tabla y el sueño de los 1.000

Gracias a esta trabajada victoria, el conjunto de Riad escaló hasta la segunda posición de la tabla de posiciones con 28 unidades, alcanzando la misma línea que el líder Al-Qadisiya.

En el plano estrictamente individual, el impacto numérico de Cristiano es monumental. Con estos tres nuevos gritos, el luso acumuló ocho anotaciones en la liga saudí durante la presente temporada, un registro al que se le suma un tanto más cosechado en la AFC Champions League Elite. Desde su desembarco en Medio Oriente, el delantero ya alcanzó la impresionante suma de 137 goles con la camiseta de Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo quedó a un paso de los 1000 goles

De este modo, sumando toda su trayectoria profesional en clubes y en la selección absoluta de Portugal, el Bicho escaló hasta los 985 goles oficiales, quedando a tan solo 15 gritos de la mítica cifra de los 1.000 tantos.

Con un promedio intratable y un estado físico envidiable, el hito histórico se perfila como una posibilidad concreta para concretarse en el transcurso de esta misma temporada.

FMZ