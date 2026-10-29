Stefano Di Carlo apuntó contra la AFA y River no asistirá a la conferencia de prensa previa al Superclásico

La relación institucional entre River y la AFA llegó a un punto de ebullición absoluta. A apenas tres días de una nueva edición del Superclásico frente a Boca, el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, rompió el silencio desde el Monumental para fijar la postura del club tras el cónclave en la Liga Profesional, donde la institución de Núñez fue el único voto negativo al proyecto de torneo para 2027, respaldado en su postura por Estudiantes de La Plata.

River votó en contra del nuevo formato de torneo para 2027

El descargo de Di Carlo: rechazo al proyecto "cosmético" y aclaración sobre los descensos

A la salida del estadio y rodeado de micrófonos, la máxima autoridad de River fundamentó los motivos por los cuales el club votó en contra de la modificación impulsada en el Comité Ejecutivo.

“Lo que hicimos fue expresar que no acompañamos el proyecto porque es un cambio que es cosmético. Es una leve mejora, pero no resuelve el problema de fondo. Es increíble que no haya sido así desde hace tres años”, disparó, cuestionando los tiempos y la profundidad de los cambios organizativos.

Asimismo, el dirigente aprovechó para desmitificar los rumores surgidos tras la reunión sobre una presunta iniciativa drástica de la institución.

“Tampoco se ha planteado del lado de River los 10 descensos directos y todo eso que se dijo. Lo que presentamos junto a Estudiantes es un documento para hacer algo más gradual e ir a un formato más normal. Estamos en esa tarea, esto es largo y por más que se haya resuelto esto, nosotros seguiremos planteando nuestra mirada”, explicó.

En esa línea, valoró el trabajo conjunto que vienen realizando con el Pincha y adelantó que existen expectativas de sumar a otros clubes que compartan la misma visión a futuro.

La mira en el arbitraje y la "guardia alta"

Con el duelo ante el eterno rival en el horizonte y la designación de Nicolás Ramírez para impartir justicia, el clima arbitral se convirtió en otro de los ejes centrales de la semana.

Consultado sobre el tema y recogiendo el malestar instalado en el hincha tras los últimos antecedentes, Di Carlo fue tajante y apuntó directamente hacia la cúpula de la AFA.

“Entendemos la preocupación del hincha de River al respecto. Creemos que hay gente muy lógica y profesional, pero la responsabilidad hay que mirar dónde está, que es en quienes conducen la AFA y su presidente", sentenció el presidente Millonario.

Luego, agregó: "Hay que empezar a mirar para arriba, no solo en relación a ese tema sino por la transparencia que debe tener el partido y la competencia en general”.

Finalmente, al ser consultado sobre si esta clase de escenarios toma por sorpresa a la dirigencia, el titular de River sacó chapa de su experiencia institucional: “Siempre hay que tener la guardia alta. Yo y muchos de los miembros de la directiva del club estamos hace más de 13 años. No es nuevo y sabemos cómo administrarlo. Lo que tiene que acompañar es el fútbol de River”.

AFA aprobó el nuevo formato del Fútbol Argentino con voto negativo de River

River decidió no enviar representantes a la conferencia de prensa previa al Superclásico

En este contexto de máxima tensión con la AFA, el conflicto escaló en las horas previas al choque en la Bombonera con un condimento fuerte: River decidió no enviar a ningún representante a la tradicional conferencia de prensa previa al partido.

Mientras que del lado de Boca se proyectaba la presencia de figuras como Leandro Paredes para dar declaraciones ante los medios, desde Núñez se tomó la tajante decisión de no asistir al evento conjunto organizado por la Liga Profesional.

Esta ausencia perfecta de representantes por parte del Millonario obligó a la AFA a suspender la conferencia, una medida de protesta que le costará al club una multa económica pero que ratifica la postura inflexible de la dirigencia en medio de esta relación completamente rota con la Asociación del Fútbol Argentino.

FMZ