¿Vuelve el capitán? Cristiano Ronaldo figura en la prelista de Portugal para la Nations League

El recorrido de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal suma un nuevo capítulo de tensión y expectativa en la antesala de una nueva ventana internacional. A pocas semanas de los compromisos decisivos frente a Dinamarca y Gales por la UEFA Nations League, el atacante del Al-Nassr de Arabia Saudita figura en la prelista elaborada por el cuerpo técnico encabezado por Jorge Jesus.

La reaparición del astro luso en la nómina tentativa ocurre en el marco del cierre del castigo disciplinario que le impuso la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), el cual vencerá de forma oficial el próximo 30 de octubre. Con la sanción cumplida, la presencia del capitán queda supeditada tanto a la confirmación de la lista definitiva como a la predisposición del propio futbolista para sellar la paz tras el duro cruce institucional y mediático que derivó en su alejamiento temporal.

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El origen del conflicto: promesas incumplidas y salida de la concentración

La crisis entre el goleador histórico y la conducción técnica se desató durante la última ventana del certamen continental. Según el acuerdo previo entre las partes, el delantero iba a sumar minutos en el segundo compromiso de la fecha FIFA. Sin embargo, en el desarrollo del encuentro, Jorge Jesus resolvió priorizar el resultado y no disponer su ingreso para resguardar la ventaja en el marcador.

Tras permanecer media hora realizando ejercicios de precalentamiento a un costado del campo sin saltar a la cancha, el descontento de Cristiano quedó expuesto de forma evidente al término del partido. La molestia escaló a tal punto que esa misma jornada el futbolista optó por abandonar la concentración.

A pesar de que esa misma noche se llevó a cabo una cumbre de emergencia entre el jugador, el director técnico y el presidente de la FPF, Pedro Proença, las diferencias lejos estuvieron de subsanarse. La promesa del entrenador de ofrecer disculpas públicas se vio opacada al día siguiente por sus propias valoraciones en la rueda de prensa posterior.

Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

"Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudita, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido", señaló Jorge Jesus ante los medios de comunicación.

Las expresiones del DT sobre los hábitos de entrenamiento y la forma física del delantero dinamitaron el diálogo, provocaron la salida definitiva de Cristiano de la delegación y derivaron en un posterior descargo del jugador a través de sus canales oficiales de comunicación.

Suspensión, multa económica y la habilitación de la FPF

Frente a los hechos acontecidos y la posterior retirada sin autorización del futbolista, el órgano disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol actuó de oficio aplicando una sanción de 30 días de suspensión junto con una multa de 255 euros.

Dado que la medida punitiva expira formalmente a fines de octubre, el referente portugués no cuenta con ningún impedimento reglamentario para disputar las jornadas programadas para el 14 y 17 de noviembre. La pelota, ahora, vuelve a estar en el terreno de las decisiones personales y operativas de cara a la citación final.

Cristiano Ronaldo

Un escenario deportivo idóneo para sellar la reconciliación

El eventual retorno de Cristiano Ronaldo coincide con un momento de absoluta tranquilidad en el plano competitivo para el combinado nacional. La Selección de Portugal marcha con puntaje ideal tras imponerse en sus primeras cuatro presentaciones del grupo, un rendimiento que le permitió asegurar de manera anticipada el boleto a los cuartos de final de la UEFA Nations League.

Con tan solo un punto por cosechar en los últimos dos partidos para certificar el liderazgo definitivo de la zona, el marco deportivo ofrece las condiciones óptimas para saldar las diferencias internas y encaminar la reincorporación de su máximo ídolo histórico con la mirada puesta en la fase final del torneo.

BP