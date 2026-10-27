Kylian Mbappé y el Balón de Oro: otra decepción para un premio que se le resiste

Kylian Mbappé volvió a quedarse a las puertas del Balón de Oro. El delantero del Real Madrid terminó segundo en la votación de 2026, detrás de Harry Kane, y deberá seguir esperando por un trofeo que todavía no pudo conquistar, pese a llevar casi una década entre las principales figuras del fútbol mundial. La derrota reabre una pregunta inevitable: ¿qué le falta al francés para transformar su talento y sus números en el premio individual más codiciado?

No es la primera vez que Mbappé queda cerca. En 2023, el ganador fue Lionel Messi, respaldado por su actuación decisiva en el Mundial de Qatar, donde condujo a la Selección Argentina al título. En 2024, el premio quedó en manos de Rodri, pieza central del Manchester City campeón de la Premier League y figura de España en la Eurocopa. En aquella edición, el francés terminó sexto. Ahora, en 2026, volvió a quedar segundo, esta vez detrás de Kane.

Por primera vez en su carrera quedó en la segunda posición

Harry Kane conquistó el Balón de Oro y sepultó los fantasmas del pasado

La comparación entre esas votaciones permite distinguir contextos. La derrota ante Messi en 2023 resulta difícil de discutir por el peso del Mundial y la actuación del argentino en la final. La consagración de Rodri en 2024 también tuvo argumentos deportivos sólidos: el mediocampista fue fundamental en dos equipos campeones y se destacó por su influencia en el juego. En cambio, el segundo puesto de Mbappé en 2026 vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre su producción individual y la posibilidad de coronarse.

Kane llegó a la gala con una temporada extraordinaria. El delantero inglés anotó 73 goles entre su club y la selección durante la campaña 2025/26, fue máximo goleador de la Bundesliga y ayudó al Bayern Múnich a conquistar un triplete doméstico. Además, marcó 14 tantos en la Champions League, en la que el conjunto alemán alcanzó las semifinales. Con esos números y títulos, el británico reunió argumentos de peso para quedarse con el premio.

Los números de Mbappé no alcanzan

El francés no necesita demostrar que pertenece a la elite. Desde su irrupción en el Mónaco, su explosión en el Paris Saint-Germain y su llegada al Real Madrid, construyó una carrera marcada por los goles, los récords y los grandes escenarios. Fue campeón del mundo en 2018, subcampeón en 2022 y máximo goleador de la Copa del Mundo de Qatar. Sin embargo, el Balón de Oro sigue siendo una cuenta pendiente.

La dificultad está en convertir esas actuaciones en una temporada que combine brillo individual y títulos de máxima relevancia. El premio no se define únicamente por la cantidad de goles: también pesan los trofeos colectivos, el rendimiento en los partidos decisivos y la influencia del futbolista en el camino de su equipo. En ese terreno, sus competidores también tuvieron argumentos que inclinaron la votación.

Kylian Mbappé tuvo un año estelar desde lo individual, pero pésimo a nivel titulos

Messi, afuera del top 3: en qué puesto quedó en la votación del Balón de Oro 2026

La derrota ante Kane puede leerse como una decepción para un jugador que parecía destinado a dominar la conversación por el Balón de Oro durante años. Pero sería exagerado sostener que el inglés no merecía ganarlo: su campaña fue excepcional. La frustración de Mbappé pasa por otro lado: a los 27 años, con una carrera repleta de logros y una capacidad goleadora fuera de lo común, todavía no pudo sumar el premio individual que corona a una superestrella.

El tiempo todavía juega a su favor. Mbappé tendrá nuevas oportunidades y sigue siendo uno de los candidatos naturales para futuras ediciones. Pero cada ceremonia sin el trofeo alimenta la misma incógnita: si ya demostró que puede marcar una época, ¿cuándo conseguirá que el Balón de Oro también lleve su nombre?

LT