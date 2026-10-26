Balón de Oro 2026: quién sería el ganador según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya hizo su pronóstico para el Balón de Oro 2026 y Lionel Messi volvió a aparecer conversación por un premio que ya ganó ocho veces. Su temporada con Inter Miami y su rendimiento con la Selección forman parte de los argumentos que lo mantienen entre los candidatos, aunque el modelo lo ubica por detrás de otros contendientes.
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La IA eligió a Lamine Yamal como el principal candidato a quedarse con el premio individual más prestigioso del fútbol. Según un análisis de la empresa francesa AVISIA, el delantero del Barcelona tiene un 23% de probabilidades de ganar, aunque la diferencia con sus perseguidores es mínima.
El segundo lugar corresponde a Harry Kane, con un 21%, mientras que Kylian Mbappé y Rodri comparten el tercer puesto, con un 19% cada uno. La lista de los cinco principales candidatos la completa Lionel Messi, con un 18%, de acuerdo con el modelo predictivo, que combina estadísticas individuales, títulos colectivos, rendimiento internacional y exposición mediática.
Sin embargo, el pronóstico no garantiza el resultado. El Balón de Oro se define mediante los votos de periodistas especializados y la inteligencia artificial solamente estima las posibilidades de cada futbolista. De hecho, las casas de apuestas ubican a Kane como favorito, por encima de Yamal. La ceremonia se realizará este lunes en Londres y determinará si el español confirma la predicción o si otro de los candidatos se queda con el galardón.
LT.