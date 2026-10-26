Balón de Oro 2026: quién sería el ganador según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya hizo su pronóstico para el Balón de Oro 2026 y Lionel Messi volvió a aparecer conversación por un premio que ya ganó ocho veces. Su temporada con Inter Miami y su rendimiento con la Selección forman parte de los argumentos que lo mantienen entre los candidatos, aunque el modelo lo ubica por detrás de otros contendientes.

Lamine Yamal, uno de los candidatos.

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La IA eligió a Lamine Yamal como el principal candidato a quedarse con el premio individual más prestigioso del fútbol. Según un análisis de la empresa francesa AVISIA, el delantero del Barcelona tiene un 23% de probabilidades de ganar, aunque la diferencia con sus perseguidores es mínima.

El segundo lugar corresponde a Harry Kane, con un 21%, mientras que Kylian Mbappé y Rodri comparten el tercer puesto, con un 19% cada uno. La lista de los cinco principales candidatos la completa Lionel Messi, con un 18%, de acuerdo con el modelo predictivo, que combina estadísticas individuales, títulos colectivos, rendimiento internacional y exposición mediática.

Sin embargo, el pronóstico no garantiza el resultado. El Balón de Oro se define mediante los votos de periodistas especializados y la inteligencia artificial solamente estima las posibilidades de cada futbolista. De hecho, las casas de apuestas ubican a Kane como favorito, por encima de Yamal. La ceremonia se realizará este lunes en Londres y determinará si el español confirma la predicción o si otro de los candidatos se queda con el galardón.

LT.